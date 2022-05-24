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عمر شويل - جدة موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة السادسة رابط التسجيل وشروط القبول تعتبر من الأمور الهامة التي يجب أن يكون كل المواطنين بالمملكة العربية السعودية على علم بها.

من أجل أن يستفيد كل المواطنين الغير قادرين على الإعالة من الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. فيجب التسجيل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، حتى يحصل على تلقي راتب الدعم المالي المقدم من وزارة الموارد البشرية.

واليوم نتحدث عن أهم التفاصيل الخاصة بموعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443 الدفعة السادسة، ورابط التسجيل وشروط القبول أو الاستحقاق للضمان الاجتماعي 2022، وطريقة التسجيل.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة السادسة

فقد وضحت وزارة الموارد البشرية موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة السادسة لشهر شوال، فسوف يتم صرف المعاشات لجميع مستحقي الضمان الاجتماعي الجدد بعد دراسة الأهلية الخاصة بهم.

ويكون موعد صرف راتب الضمان المطور 1443 في بداية كل شهر هجري للمستفيدين من الضمان القديم.

المستفيدين من الضمان المطور يتم صرف الدفعات لهم حسب ما أعلنته وزارة الموارد في وقت سابق من يوم 21 بالشهر الميلادي وحتى 25 من نفس الشهر.

وبذلك يكوم موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة السادسة خلال الساعات القليلة القادمة.

شروط القبول في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

قامت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية بتحديد موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443 رابط التسجيل وشروط القبول، وفي إطار ذلك نتحدث عن شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443 وهي كما يلي:

أن يكون المواطن حاملًا للجنسية السعودية، لكن تم استثناء بعض الحالات من ذلك الشرط وهي:

الزوجة الغير سعودية المتزوجة من سعودي. المطلقة أو الأرملة التي كانت متزوجة من رجل سعودي ولديها أبناء يحملون الجنسية السعودية. وأبناء الأم السعوديين حتى وإن والدهم غير سعودي. ذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام ممن لديهم بطاقات الانتقال داخل السعودية.



العائل لأكثر من أسرة .

عندما يصاب رب او عائل الأسرة بإعاقة أو مرض.

كذلك لابد أن لا يتناسب الدخل الإجمالي للأسرة مع عدد الأسرة.

ولابد من التوافق مع جميع الشروط والأحكام التي تحددها الوزارة.

تجهيز كافة الأوراق الخاصة بالتعليم والصحة وغيرها من المستندات التي تطلبها الوزارة.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

فقد حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق منصة الدعم والحماية الاجتماعية بغرض تلقي طلبات التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور 1443.

ومن المقرر أن يتم فتح المنصة لمدة 6 أشهر من بدء تاريخ فتح المنصة رسميًا بالنسبة للمستفيدين الفعليين.

أما المتقدمين للتسجيل فسوف يتم فتح التسجيل فترة غير محددة إلى ما لا نهاية، ونوفر لكم رابط تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد 1443 هـ.

بذلك نكون قد انتهينا من حديثنا اليوم عن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة السادسة رابط التسجيل وشروط القبول، وذكرنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443.