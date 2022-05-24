نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار شامية لتحضير الكنافة النابلسية في المنزل وباقل مجهود في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الكنافة النابلسية من أكثر أنواع الحلويات التي تتسم بالمذاق الشهي كما أنها سهلة التحضير ويمكن بكل سهولة تحضيرها في المنزل بدلًا من شرائها من الخارج.

فهي تعتبر من الحلوى التي يقبل الكثيرون على تناولها في شهر رمضان بالتحديد وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الكنافة النابلسية في المنزل.

واستطعنا من خلال مقالنا اليوم أن نقدم إليكم طريقة التحضير خطوة بخطوة.

اسرار شامية لطريقة الكنافة النابلسية

الكنافه النابلسيه في كل من الشام وارض سوريه ولهذا تعتبر هذه البلاد من اشهر البلدان التي تتمتع بصناعه كنافه النابلسيه هيا بنا الان نتعرف على طريقه اعدادها وتجهيزه.

طريقة عمل الكنافة النابلسية

يتم تحضير الكنافة النابلسية بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق.

كما أن المقادر متواجدة في المطبخ بشكل دائم وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الكنافة النابلسية:

كيلو من الكنافة.

سمنة.

ألوان طعام برتقالي.

نصف كيلو من الجبنة العكاوي.

جبنة موتزاريلا.

شربات.

قشطة.

فستق.

خطوات التحضير:

يتم تحضير الكنافة النابلسية بخطوات غير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات:

القيام بإذابة السمنة وبعد ذلك يتم إضافة لها اللون مع التقليب وبعد ذلك يتم وضع اللون على الكنافة ثم يتم الخلط جيدًا.

بعد ذلك يتم الحصول على الصينية ويتم دهنها بالسمنة ثم يتم وضع طبقة من الكنافة وبعد ذلك يتم وضع طبقة من الجبنة العكاوى والموتزاريلا وبعد ذلك يتم وضع طبقة من الكنافة.

القيام بإدخال الصينية إلى الفرن وتركها لحين أن تنضج وبعد ذلك يتم سقيها بالشربات ويتم تزيينها بالقشطة والفستق.

طريقة تحضير الكنافة بالجبن والطحين

يمكن بكل سهولة تحضير الكنافة بالجنب والطحين بالاعتماد على مقادير بسيطة وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الكنافة النابلسية:

كيلو من الكنافة المفروكة.

ستة أكواب من الجبنة العكاوي المقطعة على شكل شرائح.

كأسين وسط من السمن البلدي.

كأسان من الطحين.

ملعقتان بلاستيك كبيرتان من مياه الزهر.

كأسان من القطر.

خطوات التحضير:

إليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع في تحضير الكنافة بالجبن والطحين