حاسبة معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 sbis.hrsd كيفية حساب مبلغ معاشات الضمان للمستحقين من الموضوعات المهمة التي يبحث عنها الكثير من الأفراد للاستفادة منها بعد قبولهم في النظام، وذلك بعد أن تم غلق باب التقديم في النظام وبداية إعلان نتائج الأفراد المقبولين في هذا النظام الذين تتوافر بهم الشروط، وسوف تحدد الوزارة قيمة المعاش بناءً على أفراد أسرة المتقدم وقيمة راتبه الشهري، وفي هذا المقال سنبين لكم كيفية حساب مبلغ معاشات الضمان الاجتماعي، تابعونا.

حاسبة معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 sbis.hrsd

قامت الوزارة بفتح المنصة الجديدة الخاصة بالضمان الاجتماعي للتقديم وحساب مبلغ المعاشات بعد غلق المنصة القديمة، وفيما يلي طريقة حساب مبلغ رواتب الضمان الاجتماعي:

يجب تحديد قيمة دخل الفرد كل شهر سواء كان هذا الدخل من وظيفة حكومية أو خاصة أو أعمال تجارية، ثم احتساب نصف قيمة هذا الراتب.

يمكن حساب قيمة الراتب الذي يؤخذ من المنح المقدمة من المملكة السعودية كحساب مواطن أو دعم ريف ثم يضاف إليه قيمة الدخل الشهري الذي يأخذه الفرد من وظيفة حكومية بعد خصم 50% منه، ويستثنى من هذا الشرط الأفراد المعاقين جسديًّا وفكريًّا.

يقارن إجمالي المبلغ السابق بالمبلغ المحدد من قبل نظام الضمان الاجتماعي المطور.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

يمكن التسجيل على منصة الضمان الاجتماعي المطور من خلال تنفيذ الخطوات التالية: