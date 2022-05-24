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حاسبة معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 sbis.hrsd كيفية حساب مبلغ معاشات الضمان للمستحقين من الموضوعات المهمة التي يبحث عنها الكثير من الأفراد للاستفادة منها بعد قبولهم في النظام، وذلك بعد أن تم غلق باب التقديم في النظام وبداية إعلان نتائج الأفراد المقبولين في هذا النظام الذين تتوافر بهم الشروط، وسوف تحدد الوزارة قيمة المعاش بناءً على أفراد أسرة المتقدم وقيمة راتبه الشهري، وفي هذا المقال سنبين لكم كيفية حساب مبلغ معاشات الضمان الاجتماعي، تابعونا.
حاسبة معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 sbis.hrsd
قامت الوزارة بفتح المنصة الجديدة الخاصة بالضمان الاجتماعي للتقديم وحساب مبلغ المعاشات بعد غلق المنصة القديمة، وفيما يلي طريقة حساب مبلغ رواتب الضمان الاجتماعي:
- يجب تحديد قيمة دخل الفرد كل شهر سواء كان هذا الدخل من وظيفة حكومية أو خاصة أو أعمال تجارية، ثم احتساب نصف قيمة هذا الراتب.
- يمكن حساب قيمة الراتب الذي يؤخذ من المنح المقدمة من المملكة السعودية كحساب مواطن أو دعم ريف ثم يضاف إليه قيمة الدخل الشهري الذي يأخذه الفرد من وظيفة حكومية بعد خصم 50% منه، ويستثنى من هذا الشرط الأفراد المعاقين جسديًّا وفكريًّا.
- يقارن إجمالي المبلغ السابق بالمبلغ المحدد من قبل نظام الضمان الاجتماعي المطور.
طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443
يمكن التسجيل على منصة الضمان الاجتماعي المطور من خلال تنفيذ الخطوات التالية:
- الدخول على موقع الحماية الاجتماعية والدعم، حيث أعلنت الوزارة عن إتاحة كل ما يخص نظام الضمان الاجتماعي على الموقع الجديد، كما أنه سيتم استقبال كل طلبات التقديم من خلالها، ويمكن أيضًا الاستفسار عن نتيجة طلبات التقديم أو أي أسئلة تتعلق بالنظام عن طريق الدخول على بوابة الدعم والإعانات الاجتماعية.
- اضغط على زر “تسجيل” ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة كتاريخ الميلاد ورقم الهاتف وكلمة المرور ثم اضغط على “إرسال رسالة” لمعرفة كود التأكيد لإدخاله حتى تظهر رسالة بأنه تم التسجيل بنجاح وللتأكد من إتمام التسجيل في الموقع بحساب جديد، وتقديم طلب من أجل الحصول على راتب المعاش من خلال إدخال بعض البيانات الشخصية.
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