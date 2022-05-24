الجزائر: إنهاء مهام محافظ البنك المركزى رستم فاضل

جدة - نرمين السيد - وأصدرت الرئاسة الجزائرية بيانًا قالت فيه، إن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أنهى مهام رستم فاضلى، محافظ بنك الجزائر، وقرر تعيين صلاح الدين طالب، محافظا جديدا للبنك، خلفا له.

وذكر البيان أن ذلك جاء استنادًا إلى أحكام المادتين 91 من الفقرة 7، و92 الفقرة 7، من الدستور.

جدير بالذكر، أن المحافظ السابق حلَّ فى منصبه عام 2020 خلفًا لأيمن عبد الرحمن بعد تعيينه وزيرا للمالية.