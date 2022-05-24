جدرى القرود يصل دولة جديدة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الصحة العامة فى تورونتو، أمس الإثنين، أن الشخص المشتبه فى إصابته بـ جدرى القردة، فى العقد الخامس من عمره، مشيرة إلى أنه نقل إلى المستشفى.
وينصح مسؤولو الصحة العامة الأشخاص الذين تواصلوا بشكل محتمل مع الشخص المصاب، بالتواصل فورًا مع السلطات الصحية، محذرة من أنهم قد للإصابة بـ جدرى القرود.
وأكدت منظمة الصحة العالمية فى وقت سابق، الاثنين، أن لقاح جدرى القرود موجود وتمت الموافقة عليه لكنه يحتاج لاختبارات.
وأوضحت المنظمة فى تصريحات لـ قناة العربية، أن جدرى القرود لن يتحول لوباء مثل كورونا لتوافر اللقاح المضاد له.
وحثت "الصحة العالمية"، الدول على أن تكون شفافة بالإعلان عن الإصابات إذا وقعت، مطالبة بالتوعية من مرض جدرى القردة وكيفية التعامل له.
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