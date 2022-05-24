أتاحت وزارة الداخلة السورية syria visa sy passport منصة حجز دور جواز سفر سوري موقع هيئة الهجرة والجوازات السورية 2022. حيث يمكن لجميع المواطنين والمواطنات المقيمين داخل وخارج الوطن استخراج جواز سفر جديد أو تجديده من خلال اتباع كافة البيانات والمعطيات الواردة في الموقع الرسمي للوزارة، كما عرف محرك بحث جوجل ومختلف مواع التواصل الاجتماعي داخل سوريا وخارجها عمليات بحث رهيبة من قبل أبناء الوطن لمعرفة الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها الدخول إلى رابط منظومة حجز دور للحصول على جواز سفر سوري جديد بشكل إلكتروني دون عناء التنقل إلى المقر الرسمي للوزارة وهو ما سنتعرف عليه في الأسطر التالية من هذا المقال.

syria visa sy passport منصة حجز دور جواز سفر

بعدما ساد الاستقرار في معظم المناطق السورية وعدوة العديد من اللاجئين إلى أرض الوطن خاصة من الدول المجاورة تركيا ولبنان ورغبت العديد من السوريين والسوريات المقيمين داخل التراب الأوروبي في زيارة عائلاتهم وبيوتهم التي تركوها سابقا، فتحت وزارة الداخلية السرية موقع إلكتروني رابط منظومة الهجرة والجوازات السورية www syria visa sy passport لحجز دور للحصول على جواز سفر سوري جديد أو تجديده من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي جاءت مبينة على النحو التالي:

في أول خطوة يجب عليك الدخول مباشرة إلى رابط موقع هيئة الهجرة والجوازات السورية .

في الخطوة الثانية يجب أن تختار منظومة حجز دور جواز سفر سوريا .

ثالثا: اكتب رمز التحقيق الخاص بالمتقدم تعبئة كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك مع مراعاة الدقة في الكتابة.

رابعا: اختر الخدمة المراد تنفيذها من قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية.

خامسا: يجب عليك اختيار التاريخ والموعد المحدد لإتمام الخدمة لاستخراج جواز سفر جديد.

سادسا: سيظهر لك تاريخ وموعد الحجز والذي يجب الاحتفاظ به لاستخدامه في وقت لاحق

الوثائق المطلوبة للحصول على دور جواز سفر سوري