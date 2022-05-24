قتلوهم خلال حصاد القمح.. داعش يستهدف 6 عراقيين بكركوك

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر الأمنى ـ فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية مساء اليوم الإثنين - إن "عناصر تنظيم داعش الإرهابى أقدمت على استهداف المزارعين الأبرياء بواسطة إطلاق النار عليهم، مستغلةً الظروف المناخية وتصاعد الغبار فى قرية سامى العاصى التابعة لناحية تازة بمحافظة كركوك".
وأضاف المصدر الأمنى أن "الهجوم الإرهابى لعناصر داعش أدى إلى مقتل ستة من المواطنين أثناء عملية الحصاد لمحصول القمح وحرق آلة حصاد وثلاث مركبات ومساحة من المزروعات"، متابعا أن "القوات العراقية تنفذ عملية تفتيش، للبحث عن هذه العناصر الإرهابية وإلقاء القبض عليها".
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