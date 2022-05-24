هولندا: فرض عقوبات أوروبية على روسيا ممكن خلال أيام

جدة - نرمين السيد - ذكر رئيس الوزراء الهولندى مارك روته، اليوم الاثنين، أنه يعتقد أن الاتحاد الأوروبى يمكن أن يتوصل إلى إجماع خلال أيام على حزمة سادسة من العقوبات على روسيا من شأنها أن تنهى استهلاكه لنفط وغاز روسيا فى أقرب وقت ممكن.





وأوضح روته فى مؤتمر صحافى مشترك فى دبلن مع نظيره الأيرلندى مايكل مارتن، أنه "بصفتنا مستهلكين رئيسيين للنفط والغاز الروسى فإننا نقوم بشكل أساسى بتمويل حرب بوتين المروعة. علينا وضع حد لذلك فى أقرب وقت ممكن".

كما أضاف قائلاً "كلانا يفعل كل ما فى وسعه للتوصل للحزمة السادسة. ما زلت أعتقد أنه يجب أن يتم ذلك على مستوى دول (الاتحاد الأوروبى) السبعة والعشرين أيضا لأننا رسميا ومن الناحية القانونية نحتاج إلى الإجماع على هذا، وما زلت أعتقد أن من الممكن تحقيق ذلك"، بحسب وكالة "رويترز".

يذكر أنه منذ انطلاق العملية الروسية على أراضى الجارة الغربية، فرضت الدول الأوروبية والولايات المتحدة آلاف العقوبات القاسية والمؤلمة على موسكو، طالت مختلف القطاعات الاقتصادية، والعديد من المصارف، والأثرياء الروس، فضلا عن مئات السياسيين والنواب.

فيما اصطفت إلى جانب كييف، مغدقة عليها المساعدات الإنسانية والعسكرية، من أسلحة وآليات، وأنظمة دفاع.

إلا أن السلطات الأوكرانية لا تزال تطالب بتكثيف الضغوط على الكرملين، بهدف ثنيه عن القتال، وخنق الاقتصاد الروسى الذى لا يزال ينعم بمتنفس "الغاز والنفط"، إذ لا تزال تلك الصادرات تتدفق إلى الدول الأوروبية، بما يعود بما يقارب مليون يورو يوميا على موسكو، بحسب التقديرات الأوكرانية.