وأوضح روته فى مؤتمر صحافى مشترك فى دبلن مع نظيره الأيرلندى مايكل مارتن، أنه "بصفتنا مستهلكين رئيسيين للنفط والغاز الروسى فإننا نقوم بشكل أساسى بتمويل حرب بوتين المروعة. علينا وضع حد لذلك فى أقرب وقت ممكن".
كما أضاف قائلاً "كلانا يفعل كل ما فى وسعه للتوصل للحزمة السادسة. ما زلت أعتقد أنه يجب أن يتم ذلك على مستوى دول (الاتحاد الأوروبى) السبعة والعشرين أيضا لأننا رسميا ومن الناحية القانونية نحتاج إلى الإجماع على هذا، وما زلت أعتقد أن من الممكن تحقيق ذلك"، بحسب وكالة "رويترز".
يذكر أنه منذ انطلاق العملية الروسية على أراضى الجارة الغربية، فرضت الدول الأوروبية والولايات المتحدة آلاف العقوبات القاسية والمؤلمة على موسكو، طالت مختلف القطاعات الاقتصادية، والعديد من المصارف، والأثرياء الروس، فضلا عن مئات السياسيين والنواب.
فيما اصطفت إلى جانب كييف، مغدقة عليها المساعدات الإنسانية والعسكرية، من أسلحة وآليات، وأنظمة دفاع.
إلا أن السلطات الأوكرانية لا تزال تطالب بتكثيف الضغوط على الكرملين، بهدف ثنيه عن القتال، وخنق الاقتصاد الروسى الذى لا يزال ينعم بمتنفس "الغاز والنفط"، إذ لا تزال تلك الصادرات تتدفق إلى الدول الأوروبية، بما يعود بما يقارب مليون يورو يوميا على موسكو، بحسب التقديرات الأوكرانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هولندا: فرض عقوبات أوروبية على روسيا ممكن خلال أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.