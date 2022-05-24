عاجل.. الصحة العالمية: لقاح جدرى القرود موجود وتمت الموافقه عليه

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لقناة "العربية"، أوضحت منظمة الصحة العالمية، أن جدرى القرود لن يتحول لوباء مثل كورونا لأننا نمتلك اللقاح.
وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه على الدول أن تكون شفافة بالإعلان عن الإصابات إذا وقعت، مطالبة بالتوعية من مرض جدرى القردة وكيفية التعامل له.
ونصحت منظمة الصحة العالمية، بتطعيم الحالات المصابة والمخالطين لهم فقط، موضحة أنه لا يوجد أى دولة بمنأى عن خطر انتشار جدرى القردة.
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