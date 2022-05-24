العالم اليوم - أميركا تفرج عن جزء من مخزون لقاح لـ"جدري القرود"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 مايو 2022 12:21 صباحاً - قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن مسؤولي الصحة الأميركيين بصدد الإفراج عن جزء من جرعات لقاح جينيوس لاستخدامها في حالات جدري القرود، مضيفة أن هناك أكثر من 1000 جرعة في المخزون الوطني.

وقال مسؤولو المراكز إنهم يتوقعون أن يرتفع هذا المستوى بسرعة كبيرة في الأسابيع المقبلة.

وكان قد قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، إن تفشي مرض جدري القرود هو أمر "يجب أن يكون مصدر قلق للجميع"، مضيفا أن مسؤولي الصحة الأميركيين يبحثون مسألة اللقاحات والعلاجات المحتملة.

وأبلغ بايدن الصحفيين في قاعدة جوية في كوريا الجنوبية قبل مغادرته على متن طائرة الرئاسة الأميركية متجها إلى اليابان: "نبذل جهدا كبيرا لمعرفة ما سنفعله".