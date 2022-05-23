نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 برقم الجلوس “الترم الثاني” لجميع المحافظات

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 برقم الجلوس هي الآلية المتبعة إلكترونيًا للاستعلام عن النتيجة عبر شبكة الإنترنت، حيث انة من المقرر أن يتم استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ليستطيع الطلاب المقيدين بالصف السادس الابتدائي الاطمئنان على نتيجتهم فور اعتماد النتيجة رسميًا، وتجدر الإشارة إلى أن الصف السادس الابتدائي هو صف دراسي مصيري نظرًا لأنه مرحلة انتقالية بين الابتدائية والإعدادية، هذا وفي السطور المقبلة نوضح تفاصيل كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 برقم الجلوس الكترونيًا من خلال بوابة نتائج التعليم الاساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الطريقة المتبعة للاستعلام الغلكتروني عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، على أن يتم الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا فور اعتماد النتيجة من قبل السيد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وتجدر الإشارة إلى أن امتحانات الصف السادس الابتدائي قد تم الانتهاء منها منذ أيام قليلة، حيث تقدم إلى الامتحانات ما يزيد عن 850 ألف طالب وطالبة، ومن المقرر الإعلان عن النتيجة فور رصد الدرجات والموافقة على الكشوفات.

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 برقم الجلوس

يمكنكم الآن اعزائي الطلاب واولياء الامو استخراج نتيجة الصف السادس الابتدا ئي 2022 برقم الجلوس من خلال اتباع بعض الخطوات الإلكترونية، ويتم الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي من خلال اتباع التالي: