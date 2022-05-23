رابط تذاكر مباراة الطائي والاتحاد القادمة 2022/05/29 أحجز مقعدك من الآن عبر ticket mx.com

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عمر شويل - جدة رابط تذاكر مباراة الطائي والاتحاد أصبحت من أهم الموضوعات التي يتم الحديث عنها الآن، بعد أن حقق الزعيم فوز على الاتحاد في عقر داره، وأشعل المنافسة على اللقب قبل نهاية الدوري بثلاث جولات، وأصبحت صدارة العميد لترتيب الجدول والمسابقة في خطر كبير الآن، وكل شيء وارد في الجولات القادمة ونحن من خلال موقعكم ثقفني، سنقدم لكم موقع تكتت ماكس الذي سيتم توفير التذاكر من خلاله وموعد فتح الموقع لحجز التذاكر.

بعد فوز الهلال على الاتحاد وتقليص الفارق بين الفريقين إلي ثلاث نقاط فقط، حيث يحتل الاتحاد قمة الجدول برصيد 61 نقطة، والآن أصبح الهلال الوصيف رصيده 58 نقطة، أي الفارق 3 نقاط فقط لذا أصبحت مباريات الفريقين القادمة هامة جداً، وهنا يأتي دور الجمهور الذي سيقف خلف فريقه في الأمتار الأخيرة، والتي سوف يكون لها عامل السحر وجماهير الزعيم تبحث عن رابط تذاكر الهلال وأبها في نفس الجولة، والتي تقام في نفس اليوم أيضاُ لتوفير مبدأ تكافؤ الفرص.

تلعب مباراة الطائي والاتحاد في الجولة 28 يوم الأحد القادم، الموافق 2022/05/29 على ملعب نادي الطائي، لذا فأن نصيب الأسد من الجماهير سوف تكون للطائي الذي سوف تحدد إدارة النادي، أسعار التذاكر التي من المتوقع أن يكون هناك أقبال كبير على شرائها من جمهور الفريقين، ومن الآن رابط تذاكر مباراة الطائي والاتحاد من أهم وأكثر الروابط، التي سوف يترقب تفعيلها الجماهير سواء الطائي أو الاتحاد.

رابط تذاكر مباراة الطائي والاتحاد

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ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوز الهلال على الاتحاد

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 27 19 4 4 3 27:59 32 61 2 الهلال 27 17 7 3 3 27:56 29 58 3 النصر 27 17 3 7 3 33:51 18 54 4 الشباب 27 14 8 5 3 35:49 14 50 5 ضمك 27 12 7 8 3 38:36 -2 43 6 الفيحاء 27 8 10 9 3 22:21 -1 34 7 أبها 27 9 7 11 3 40:27 -13 34 8 الفتح 27 8 8 11 3 36:41 5 32 9 الطائي 27 9 4 14 3 44:29 -15 31 10 الأهلي 27 6 12 9 3 39:36 -3 30 11 الإتفاق 27 7 9 11 3 43:37 -6 30 12 الرائد 27 8 6 13 3 42:31 -11 30 13 التعاون 27 6 11 10 3 46:40 -6 29 14 الفيصلي 27 6 11 10 3 34:25 -9 29 15 الباطن 27 6 8 13 3 38:26 -12 26 16 الحزم 27 4 5 18 3 40:20 -20 17

عداد تنازلي لموعد المباراة

أسعار تذاكر الطائي والاتحاد

حتى الآن لم يعلن نادي الطائي عن موعد طرح التذاكر للبيع للجماهير، ولم يتم تحديد أسعار التذاكر، وهل سيكون التذاكر مجانية أم سيتم طرحها للبيع للجماهير، والمرجح أن يتم بيعها عبر الموقع الإلكتروني نظراً لأهمية المباراة.