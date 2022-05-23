نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع مجلس الضمان الصحي استعلام عن تامين طبي برقم الإقامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مجلس الضمان الصحي استعلام عن تامين طبي، وهي واحدة أهم الخدمات في الوقت الحالي وهي موجهة لفئة المقيمين بما تسمح لهم بإجراء استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة وهدف هذا الاستعلام هو التحقق من صلاحية التأمين الصحي للأفراد على أراضي المملكة العربية السعودية ويمكن إجراءه برقم الاقامة فقط، جدير بالذكر ان رابط الاستعلام عن تأمين طبي يوفره الموقع الخاصة بمجلس الضمان الصحي cchi.gov.sa، في الجانب الاخر سيكون الاستعلام عن صلاحية التامين الصحي متاحاً على منصة أبشر للمقيمين فقط ضمن خدمات وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، ومن هنا جميع تفاصيل الخدمة.

خدمة استعلام تأمين طبي من الضمان الصحي السعودي

إحدى الخدمات المهمة التي يبحث عنها المقيمين وهي استعلام عن تأمين طبي عن طريق موقع ويب مجلس الضمان الصحي.

يحق لجميع المقيمين من مختلف الجنسيات الاستفسار عن حالة التأمين وهو ممكناً في اي وقت من خلال رقم الاقامة في المملكة العربية السعودية.

يعرف الاستعلام عن التأمين الطبي بأنه وسيلة تمكن أي مقيم باستعراض بيانات وثيقة التأمين بأكملها.

إن طلب خدمة استعلام عن حالة التأمين الطبي متوفرة لفئات مختلفة من المقيمين والزوار، بحيث يمكنهم معرفة كم متبقي على صلاحية وثيقة التأمين وكل المعلومات المرتبطة بها يشمل أسم الشركة المقدمة لخدمة التأمين من خلال اصدار وثيق التامين.

كيف يمكنني استعلام عن حالة تأمين طبي

من الجانب المهم في خدمة استعلام تأمين طبي أنها متاحة لكل المقيمين او الزوار، ولأنها بلد تعج بالنشاط ويزورها الأجانب من اجل العمل وكذلك السياحة الدينية في بيت الله الحرام فقد حرصت الحكومة السعودية الى ان تكون خدمة استعلام متوفرة لكل فئة وافدة وسيكون ممكناً برقم الاقامة او الجواز.

رابط استعلام تأمين طبي أبشر برقم الإقامة للمقيمين فقط

قامت منصة ابشر أفراد للخدمات الحكومية بتدشين رابط استعلام تأمين طبي بما يعطي الحق في الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي برقم الإقامة، وستعمل خدمة استعلام طب من خلال إدخال رقم الاقامة وايضا الرمز المرئي مما يجعل النظام يظهر بيانات وثيقة التامين الطبي والتي سيظهرها على الشاشة لك، ورابط الاستعلام عن تأمين طبي هو https://www.absher.sa.

رابط تأمين طبي

اعلن مجلس الضمان الصحي عن تخصيص رابط تأمين طبي كما هو مرفق، وذلك لكي يتمكن المقيمين عبر الضمان الصحي من القيام بالاستعلام عن تأمينه الصحي من خلال رقم الاقامة او الحدود الخاص بهم، حيث سيبدأ المستعلم بالنقر فوق الخدمات الالكتروني في رئيسية الموقع، وبعدها اختيار استعلام عن حالة التأمين بالنقر عليها ثم معلومات التأمين ويتم إتباع الإجراءات اللازمة من قبيل ادخال رقم بطاقة الأحوال او كتابة رقم الاقامة كذلك ثم النقر على إرسال.