نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “إستعلم بسرعة” نتيجة الشهادة الاعدادي 2022 “إستعلم الأن” من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مازال يؤدي طلاب الصف الثالث الاعدادي امتحاناتهم في العديد من المحافظات، ونحن نتابع معكم لحظة بلحظة تفاصيل الاعلان عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادي 202، برقم الجلوس، حيث تصدرت عمليات البحث عبر محرك جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، كأكثر الموضوعات بحثا،وذلك نظراً لأهمية تلك المرحلة في حياة جميع الطلاب والتي تؤهلهم بعد ذلك للانتقال للمرحلة الثانوية بمختلف فروعها وفقا للمجموع المتحصل عليه الطالب.

نتيجة الشهادة الاعدادي 2022

أكد مصدر مسؤول من داخل إدارة التربية والتعليم في محافظة الجيزة بأن كنترولات لجان التصحيح قد انتهت بالفعل منذ يوم الأربعاء الماضي من كافة عمليات التصحيح والمراجعة، ليتم بعد ذلك أخذ الإجراءات الخاصة باعتمادالنتيجة من قبل المحافظ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومن ثم ظهورها خلال بداية الأسبوع المقبل، مع ترقب ألاف من طلاب الصف الثالث الاعدادي وأولياء الأمور بالمحافظةلحظة الإعلان عن نتائج الاعدادية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادي 2022

لا شك أنه ينتظر كافة الطلابفي مختلف المحافظات المصرية بفارغ الصبرموعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادي 2022، وكما ذكرنا في السابق أنه تعمل لجان الكونترول على قدم وساق للانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات في أقرب وقت ممكن للتسريع من ظهور النتيجة، لطمئنة الطلاب وأهليهم، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم انه تم تفعيل رابط الموقع الرسمي للوزارة لإعلان النتائج للتسهيل على الطلاب عملية استخراج كشف درجاتهم بشكل الكتروني وبكل سهولة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادي 2022 وخطوات الاستعلام

بالتزامن مع اقتراب موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادي 2022 نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني 2022، حرصت الوزارة على توضيح الخطوات اللازمة لاستخراج النتيحة عبر الموقع الالكتروني الخاص بها، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

أولاً يقوم الطالب بالضغط على رابط بوابة التعليم الأساسي الذي خصصته الوزارة لإعلان النتائج .

. ثم يقوم بتحديد المحافظة التابع لها.

بعد ذلك ي4وم بتحديد المرحلة التعليمية المراد الاستفسار عن نتيجتها وكذلك يحدد الفصل الدراسي.

ومن ثم يجب إدخال بيانات الطالب بشكل صحيح والتي تشمل الاسم ثلاثي ورقم الجلوس.

وأخيرا الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

من المقرر ان تصدر النتيجة بشكل رسمي ومعتمد بعد انتهاء الامتحانات في محافظة القاهرة، حيث ان الامتحانات في محافظة القاهرة من المقرر ان تنتهي في يوم الخميس القادم الموافق يوم 26 مايو 2022، لذلك فإن النتيجة ستصدر مع نهاية بداية شهر يونيو لكافة الطلاب في كافة المحافظات المصرية على ان تكون النتائج الكترونية.

لقد بدأت كافة المدارس التي انتهت من امتحانات الصف الثالث الاعدادي تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب، وذلك لسرعة صدور النتائج الخاصة بهم لبدء التقديم في المدارس الثانوية المختلفة والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، حيث ان التقديم في المدارس يبدأ من بداية شهر يونيو 2022، على أن تصدر كافة النتائج للطلاب إلكترونيا عبر البيانات المطلوبة داخل الموقع اهمها رقم الجلوس.