إعرف “الموعد”.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بنى سويف الترم الثاني 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بنى سويف الترم الثاني 2022، بعد أداء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني، بدأ عشرات الآلاف من طلبة الصف الثالث الإعدادي البحث عبر محرك جوجل، وذلك من أجل التعرف على الموعد المقرر أن تعلن فيه مديرية التربية والتعليم في بنى سويف عن نتائج الشهادة الإعدادية، حيث ذكرت مصادر في المديرية بأن أعمال تصحيح أوراق امتحانات الطلاب لا يزال مستمرا وتعمل اللجان على قدم وساق من أجل سرعة الإعلان عن النتائج، وتسود حالة من التوتر لدى طلاب وطالبات ثالثة إعدادي من أجل الاطمئنان على الدرجات التي حصلوا عليها في الاختبارات، وفي سطور هذا المقال نستعرض لكم التفاصيل.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة بني سويف

قالت مديرية التربية والتعليم في محافظة بنى سويف، بأن طلاب الشهادة الإعدادية قد خاضوا امتحانات الترم الثاني للفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات مشددة حيث اتخذت المديرية جميع الوسائل الوقائية والتدابير والاجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالإضافة إلى القائمين عليها، وقد جرت الاختبارات خلال شهر مايو الجاري، وقد أدى طلال الشهادة الإعدادية في بنى سويف أول امتحان لهم في مادة اللغة العربية والخط والإملاء يوم الثلاثاء 17 من الشهر نفسه، فيما امتحن الطلاب آخر امتحان لهم في مادتي العلوم والتربية الرياضية للمدارس الرياضية، ويسعى الطلبة بعد أداء كافة الامتحانات إلى معرفة توقيت الإعلان عن النتائج.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الترم الثاني 2022

كشفت مصادر في مديرية التربية والتعليم عن أعداد الطلاب والطالبات المتقدمين لأداء امتحانات الترم الثاني 2022 في بنى سويف، حيث بلغ مجموع الطلاب الذين خاضوا اختبارات الفصل الدراسي الثاني من الصف الثالث الإعدادي نحو 66 ألف طالب وطالبة، وقد تم توزيع الطلبة المتقدمين للامتحانات على 312 لجنة في كافة الإدارات التعليمية ببنى سويف، وفيما يتعلق بالموعد المقرر إعلان ظهور نتائج الشهادة الإعدادية فيه، قالت المديرية بأن النتائج ستكون متاحة عقد انتهء أعمال تصحيح ورصد الدرجات واعتمادها من قبل محافظ محافظة بنى سويف، وانطلقت عمليات التصحيح بتاريخ 24 مايو الجاري، ومن المتوقع أن تستمر لمدة 7 أيام.