لافروف: روسيا تعتمد على نفسها وعلى دول أثبتت موثوقيتها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 11:23 مساءً - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا ستعتمد على نفسها فقط وعلى الدول التي أثبتت مصداقيتها وموثوقيتها، وليس على تلك الدول الأخرى التي "ترقص على أنغام شخص آخر".

وشدد لافروف على أن روسيا يتعين عليها التوقف بأي شكل من الأشكال عن الاعتماد على توريد أي شيء من الغرب، فيما يتعلق بالصناعات الحيوية.

وأشار لافروف إلى أن "أوراسيا ستصبح أكثر منطقة واعدة في العالم"، مشيرًا إلى أن "روسيا بحاجة للتعامل مع تطويرها دون استخدام أدوات الآخرين".

وتابع قائلًا: "يجب على روسيا الاعتماد على شركائها في المنطقة الأوراسية لمزيد من التطوير، وأنا مقتنع بأن هذا هو الطريق الصحيح"