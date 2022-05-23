زيلينسكى: مستعد للقاء بوتين فى سبيل وقف الحرب

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين هو المسؤول الروسى الوحيد الذى يرغب فى الالتقاء به، وذلك بشأن قضية واحدة على جدول الأعمال ألا وهى وقف الحرب، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".





وأضاف زيلينسكى، مخاطبا عبر الفيديو جمهورا فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس، أن ترتيب أى نوع من المحادثات مع روسيا أصبح أكثر صعوبة فى ضوء ما قال إنه "دليل على أفعال روسية ضد المدنيين تحت الاحتلال".

وأوضح زيلينسكى أن أى فكرة عن استعادة شبه جزيرة القرم بالقوة، التى ضمتها روسيا فى عام 2014، ستؤدى إلى سقوط مئات الآلاف من الضحايا.

وكان الرئيس الأوكرانى كرر مطالباته بضرورة فرض المزيد من الضغوط الاقتصادية والعقوبات على روسيا، جراء العملية العسكرية التى أطلقتها على أراضى بلاده، ودخلت شهرها الرابع.

وقال فى كلمة ألقاها عبر الفيديو، أمام المنتدى الاقتصادى، إن "العالم يواجه نقطة تحول، وعليه تشديد العقوبات على موسكو لتحذير الدول الأخرى التى تفكر فى استخدام القوة الغاشمة"، وفق تعبيره.