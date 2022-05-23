مسئول روسى: الغرب ينشئ جيشا إلكترونيا فى أوكرانيا سيهدد العالم بأسره

جدة - نرمين السيد - وأضاف نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولى: "إلى جانب الضخ الغربى للأسلحة التقليدية فى أوكرانيا، فهناك توزيع غير خاضع للرقابة على الأسلحة السيبرانية والتدريب على طرق استخدامها".

وتابع نيبينزيا -حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم- أنه "بحسب الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى، هناك أكثر من 300 ألف مقاتل فى جيشه الإلكترونى"، موضحًا أنه "يتم إنشاء جيش إلكترونى لا يمكن السيطرة عليه، وبعد تطوير مهاراته فى أوكرانيا ومهاجمة روسيا، لن يتوقف عند هذا الحد، فهؤلاء القراصنة سينتشرون فى جميع أنحاء العالم، ما يشكل تهديدا لمواطنى الدول الغربية أيضًا".