نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عضو لجنة الأوبئة : الحرص لا الفزع من جدري القردة على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 23 مايو 2022 11:03 مساءً - دوت الخليج :- قالت عضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتورة نجوى خوري إن حدوث حالات إصابة بـ”جدري القردة” في الأردن وارد لكن نسبة ذلك قليلة جداً.
وأضافت : إن للمرض دواء متوفر عالمياً رغم عدم حاجة من يُصاب بالفيروس له إلا في حالات خاصة.
وأكّدت خوري على عدم تناول الموضوع من غير المتخصصين و”الفتوى” بشأنه دون الاطلاع على المرض وخصائصه، مشددة على أن الحرص مطلوب لا الفزع ، وفق هلا اخبار .
وبينت أن منظمة الصحة العالمية تقوم بجهدها لتوفير العلاج لمختلف دول العالم.
وأشارت إلى أسباب انتشار ظاهرة “الفيروس”، حيث إن الكثافة السكانية العالمية العالية واختلاط الأفراد ببعض وسهولة السفر والتنقل هي من العوامل الرئيسة لانتشار المرض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عضو لجنة الأوبئة : الحرص لا الفزع من جدري القردة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.