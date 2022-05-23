نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عضو لجنة الأوبئة : الحرص لا الفزع من جدري القردة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 23 مايو 2022 11:03 مساءً - دوت الخليج :- قالت عضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتورة نجوى خوري إن حدوث حالات إصابة بـ”جدري القردة” في الأردن وارد لكن نسبة ذلك قليلة جداً.

وأضافت : إن للمرض دواء متوفر عالمياً رغم عدم حاجة من يُصاب بالفيروس له إلا في حالات خاصة.

وأكّدت خوري على عدم تناول الموضوع من غير المتخصصين و”الفتوى” بشأنه دون الاطلاع على المرض وخصائصه، مشددة على أن الحرص مطلوب لا الفزع ، وفق هلا اخبار .

وبينت أن منظمة الصحة العالمية تقوم بجهدها لتوفير العلاج لمختلف دول العالم.

وأشارت إلى أسباب انتشار ظاهرة “الفيروس”، حيث إن الكثافة السكانية العالمية العالية واختلاط الأفراد ببعض وسهولة السفر والتنقل هي من العوامل الرئيسة لانتشار المرض.