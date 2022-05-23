مصدر : مشتبه ان تكون هناك حالات" جدري القردة " في الأردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 23 مايو 2022 11:03 مساءً - دوت الخليج :- قالت الدكتورة رائدة قطب رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية انه من المشتبه ان تكون هناك حالات" جدري القردة " في الأردن . وبينت قطب في تصريحات صحفية : انه اعراض جدري القردة متشابه مع اعراض امراض اخرى . واضافت : في حال ثبوت الاصابة سيتم عزل المصاب 21 يوما في مستشفى البشير بقسم العزل .

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