الجيش الاردني : نواجه حرب مخدرات ممنهجة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 23 مايو 2022 11:03 مساءً - دوت الخليج - قال مدير الإعلام العسكري العقيد مصطفى الحياري إن نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي يواجهون حرب مخدرات ممنهجة تقودها تنظيمات منظمة مدعومة من جهات خارجية. وفي حديثه للمملكة، اليوم الاثنين، أوضح الحياري أن عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأراضي الأردنية تتم من قبل مجموعات تتألف كل منها من 10-20 شخصاً، مشيرا إلى تنظيمات إيرانية خطيرة تأتمر وتستهدف الأمن الوطني الأردني. وبين أن أحداث التهريب أصبحت ممنهجة وتستهدف المجتمع الأردني وقيم أفراده.

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