“رابـط سريع” نتيجة رابعة ابتدائي بالاسم 2022.. رابط اعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 موقع وزارة التربية

أشارت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن النتيجة بعد أن تم اعتمادها:

يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يتم الضغط فوق التبويب الخاص بالنتائج والموجود أعلي الصفحة الرئيسية.

تحديد المرحلة الدراسية المراد الاستعلام عنها، وهي الصف الرابع الابتدائي.

يقوم ولي الأمر بإدخال اسم الطالب كما هو مدون في رقم الجلوس الخاص بالطالب.

يتم تسجيل البيانات المطلوبة بدقة.

يضغط ولي الأمر على عرض النتيجة.

تظهر النتيجة والتي تكون بالألوان وليس بالدرجات.

الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

أوضحت وزارة التربية والتعليم ان نتيجة الصف الرابع الابتدائي ستكون عبارة عن ألوان وليس أرقام، وإليكم دلالات الالوان كما اعلنت عنها الوزارة:

في حالة حصول الطالب على اللون الأزرق فهذا يدل على أن الطالب قد فاق التوقعات المطلوبة في اكتساب المعرفة والمهارات بنسبة تتراوح ما بين 85 إلى 100 %.

أما بالنسبة للون الأخضر فهذا يدل على أن الطالب يمتلك المهارات والمعارف المطلوبة منه بنسبة تتراوح ما بين 65 إلى 85%.

في حالة حصول الطالب على اللون الأصفر فهذا يدل على حاجة الطالب إلى بعض الدعم وحصوله على 50 إلى 65%

أما اللون الأحمر فهو يدل على عدم إتقان الطالب للمهارات المطلوبة وحاجته إلى دعم كبير.

منهج الصف الرابع الابتدائي

يذكر أن المنهج الخاص بالصف الرابع الابتدائي هذا العام لأول مرة يتم تدريسه، حيث يتميز باعتماده بشكل كبير على مهارات الطالب والاستنباط، وتشجيع الطلبة على البحث عن المعلومات باستخدام وسائل المعرفة المختلفة، وقد قامت الوزارة بعمل العديد من الدورات التدريبية للمعلمين والمعلمات حتى يكونوا قادرين على إيصال المعلومات للطلبة بالطريقة الصحيحة، وعلى الرغم من اعتراض الكثير من اولياء الأمور على المناهج إلا أنه تم تدريسه كاملا في المدارس.

طلبة الصف الرابع الابتدائي منتظرين في الوقت الحالي إعلان النتيجة في مدارسهم، حيث تم الانتهاء من إعلان نتيجة الطلاب في مدارس معينة، بينما مدارس أخرى لم تنتهي بعض من التصحيح وبالتالي لم تعلن بعد عن النتيجة، وعلى أي حال كما وضحنا لكم يمكنكم الاستعلام من المدرسة أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الذي خصصته للنتيجة ” بوابة نتائج التعليم الأساسي”.