الان نتائج القبول الموازي بالعراق 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام برقم الامتحاني pdf

الان نتائج القبول الموازي بالعراق 2021/2022. تجنباً للمعاناة أثناء استخراج النتائج الخاصة بالطلاب بشكل تقليدي، أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنت نتائج القبول الموازي بالعراق ستكون من خلال الإنترنت، فقد خصصت رابط مباشر يتم من خلاله الاستفسار عن نتائج الطلاب الخاصة بتلك المرحلة والعديد من المراحل التعليمية، لذا على الطالب أو ولي أمر فور اعتماد النتائج من الوزارة ورفعها على الموقع استخراجها بعد تطبيق مجموعة من الخطوات بواسطة موقع الوزارة، للوقوف على الجامعة المقرر الانضمام اليها الفترة القادمة بعد اجتياز مرحلة القبول بكل نجاح، وتحقق معدل الدرجات المطلوب الخاصة بالجامعة المرغوب بها، حيث تم وضع معدل قبول خاص بكل جامعة، فضلا عن وضع عدد من الشروط خاصة بكل تخصص، وعلى رأسهم التخصص الطبي والهندسي والصيدلي وباقي التخصصات الأخرى.

الان نتائج القبول الموازي بالعراق 2021/2022

من الأنظمة التعليمية التي من خلالها يتم الانضمام إلى الجامعة المطلوبة بعد فشل الالتحاق بها بواسطة نظام التعليم المركزي هو القبول الموازي، حيث تتيح وزارة التعليم العراقية دخول الجامعات الحكومية بالعراق بمعدل درجات أقل من المطلوب، على أن يتم ذلك بعد دفع رسوم خاصة بكل جامعة تم تحديدها رسمياً ليتم الموازنة مع تقديرات الطالب.

كما وضعت الوزارة عدد من الضوابط والشروط لتنظيم عملية انضمام الطلاب للجامعات العراقية، وفيما يلي الشروط اللازمة والخاصة بتخصصات الجامعات:

كليات الطب تقبل الطلاب الذين نجحوا في تخطي الحد الأدنى بثلاث درجات.

كليات الهندسة تقبل الطلاب الذين نجحوا في تخطي الحد الأدنى بأربع درجات.

كليات العلوم تقبل الطلاب الذين نجحوا في تخطي الحد الأدنى بخمس درجات.

أما باقي الكليات ذات التخصصات المختلفة تقبل الطلاب الذين نجحوا في تخطي الحد الأدنى بستة درجات.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب

على ولي الأمر اتباع الخطوات التي اوضحتها الوزارة بشكل صحيح حتى يتم التعرف على نتائج القبول فقط بواسطة الرقم الامتحاني للطالب، وفيما يلي الخطوات بالتفصيل: