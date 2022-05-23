خطوات الإستعلام عن نقل كفالة وافد في المملكة العربية السعودية 1443

الكثير من الوافدين في المملكة العربية السعودية ،يبحثوا عن طريقة الإستعلام عن نقل الكفالة ،أيضا خدمات نقل الكفالة ،والبحث عن وافد في المملكة العربية السعودية ،ومن خلال مقالتنا ،سوف نوضح الطرق المتبعة لنقل الكفالة.

الطريقة المتبعة للإستعلام عن وافد عبر وزارة الموارد البشرية السعودية

لكي يمكن الإستعلام عن موظف وافد إلي المملكة العربية السعودية ،يجب أتباع عدة خطوات وضعتها الوزارة ،وهذه الخطوات هي:

أولا:الدخول علي الصفحة الرئيسية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية.

ثم الضغط علي أيقونة الإستعلام عن موظف وافد ،من قائمة خدمات.

يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة بطريقة سليمة،مثل رقم الحدود ،ورقم الإقامة ،والجنسية ،ومحل السكن، ورقم جواز السفر.

وبعد الإنتهاء من كتابة البيانات بطريقة صحيحة ،يتم الضغط علي زر تأكيد المتواجد أسفل الصفحة.

وأخيرا:سوف يظهر جميع التفاصيل الخاصة بالموطف الوافد ،والمسجل من خلال الموقع.

الخطوات المتبعة للإستعلام عن كفالة وافد

قد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية ،عدة خطوات للإستعلام عن كفالة وافد ،من خلال رقم جواز السفر ،حيث قامت الوزارة بربط جميع البيانات برقم جواز السفر ،ويتم إتباع الخطوان الأتية:

أولا:الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية .

يتم بعد ذلك إدخال أسم المستخدم ،وكلمة المرور.

عند فتح الصفحة الرئيسية ،يتم إختيار قائمة الخدمات الإلكترونية.

ثم الضغط علي خدمات الإستعلام.

ثم الضغط علي أيقونة الإستعلام عن كفالة وافد.

يتم إدخال جميع البيانات الشخصية المتعلة بالشخص المراد الإستعلام عنه ،مثل رقم جواز السفر ،ورمز التحقيق المرئى المدون بجواز السفر.

ثم يتم تحديد جنسية الكفيل ،ويتم الضغط علي زر التأكيد.

وأخيرا:سوف يقوم البرنامج تلقائى إلي رابط الإستعلام ،ويمكن معرفة جميع البيانات ،والمعلومات ،المراد معرفتها .

وفي حالة تواجد أي مشكلة تتعلق بعملية البحث عبر موقع وزارة المواد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية ،يمكن التواصل مع ممثل خدمة العملاء التابع للوزارة ،وكل هذه الخدمات ،التي تساعد جميع الوفدين في المملكة العربية السعودية ،تكون ضمن خطة موضعة لرؤية المملكة 2030 ،لتسهيل جميع الإجراءات علي المواطنين السعوديين ،والوافدين ،والمقيمين في المملكة.