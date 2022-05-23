نظام العد الذاتي التعداد السكاني 2022 الهيئة العامة للاحصاء بالسعودية

نظام العد الذاتي احدى الطرق التابعة للهيئة العامة للاحصاء بالسعودية 2022 للتعداد السكاني بالمملكة للسكان والمساكن 2022 والذي يعد التعداد الخامس في تاريخ السعودية وأول تعداد منذ 12 عام مضت وقد لاقى الأمر دعوات بالمشاركة من كافة مؤسسات بالمملكة لحث المواطنين على المشاركة لأهمية التعداد وأثره على تطور المملكة، وقد استهدف تعداد السكان بالسعودية كافة الأسر والأفراد والمواطنين المقيمين داخل أراضي المملكة وأيضًا الموجودين خارج الممكلة بصفة مؤقته أقل من 12 شهر ليتم عدهم مع أفراد أسرهم، وقد خصصت الهيئة العامة للإحصاء أكثر من طريقة لانجاز تلك المهمة على أكمل وجه منها العد الإلكتروني عن طريق رابط التسجيل بالتعداد السكاني، والطريقة الثانية وهي العد الميداني من قبل موظفي الهيئة العامة للاحصاء، والطريقة الأخيرة هي محطات العد الذاتي حيث بإمكان المواطنين ملاقاة باحثي الجودة داخل المراكز التجارية أو مواقف السيارات وغيرها من الأماكن العامة والتسجيل من خلالهم.

رابط التسجيل في نظام العد الذاتي التعداد السكاني بالسعودية 2022

إضافة لما سبق لراغبي التقديم في التسجيل بالتعداد السكاني 2022 اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا قيام راغب التقديم باولوج إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لبوابة تعداد السكان في السعودية. كذلك القيام بإجراء عملية التسجيل من خلال النفاذ الوطني، ومن ثم القيام بتعبئة كافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح. أيضًا النقر على خانة أنا لست روبوت ومن ثم إدخال رمز التحقق ، ثم النقر على خانة تسجيل الدخول. في النهاية القيام بمتابعة التعليمات الموجودة أمامك على الشاشة حتى تتم عملية التسجيل بنجاح.

رواتب ومكافآت موظفي باحثي الجودة تعداد السكان بالسعودية 1443

في الختام فعن رواتب موظفي التعداد السكاني وفق ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية فهي التالي:

أولًا وظيفة التخصيص التعداد يحصل علىراتب يقدر ب قدرها 8000 ريال سعودي.

يحصل علىراتب يقدر ب قدرها 8000 ريال سعودي. كذلك يحصل الموظف بدرجة مراقب التعداد على راتب يبلغ قيمته 14000 ريال سعودي.

على راتب يبلغ قيمته 14000 ريال سعودي. بينما وظيفة مفتش التعداد علىراتب قيمته تقدر ب 18000 ريال سعودي.

أهمية عملية تعداد السكان بالمملكة 2022

كما وجب الذكر بأن من أهم أهداف تعداد السكان في السعودية 2022 والتي يسعى لها القائمين على شؤون المملكة التالي: