ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على الاتحاد 3-1 في الجولة 27 من الدوري أتشعلت المنافسة

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، من أهم وأشهر الكلمات التي يتم البحث عنها الآن من قبل عشاق الكرة السعودية، لمتابعة الإثارة والمتعة في الدوري الأقوى في المنطقة العربية والقارة الصفراء، منذ ساعات قليلة شهد العالم قمة الإثارة في مباريات الدوري الإنجليزي، الذي ظل معلق حتى الثواني الأخيرة بين السيتي وليفربول، وحسمه مانشستر سيتي في اللحظات الأخيرة، والأمر يتكرر مرة أخرى اليوم في الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن قلب الزعيم الطاولة على العميد، وقلص الفارق إلي 3 نقاط فقط.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022، بعد مباراة الكلاسيكو السعودي التي انتهت منذ قليل فاصلة في تحديد شكل المنافسة، ففي حالة أن أستطاع الاتحاد الفوز كان قد توج بالبطولة بصفة رسمية، لأن الفارق كان سيصل إلي 9 نقاط وباقي ثلاث مباريات فقط في الدوري، ولكن فوز الزعيم قلص الفارق ل 3 نقاط فقط ،حيث رصيد الاتحاد 61 نقطة ووصل رصيد الهلال إلي 58 نقطة، بعد الفوز الليلة في القمة السعودية.