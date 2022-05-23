جدة - نرمين السيد - وأفاد المرابط، فى تصريح بخصوص الوضعية الوبائية للمرض الفيروسى جدرى القرود، عبر موقع فيسبوك أنه فى إطار الاستراتيجية الاستباقية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية فى التعامل مع طوارئ الصحة العامة، وكذلك إنذارات الصحة العامة، تفاعلت الوزارة مع الإنذار العالمى المتعلق بجدرى القردة من خلال وضع منظومة للرصد الوبائى والمراقبة للحالات المشتبه إصابتها بهذا المرض.
وأفاد المتحدث ذاته، أن هذه المنظومة تمكنت من رصد ثلاث حالات يشتبه إصابتها بهذا المرض، توجد بصحة جيدة، وهى الأن تحت المراقبة الطبية، فى انتظار ظهور نتائج التحاليل الطبية عما قريب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. المغرب يعلن تسجيل 3 حالات مشتبهة بجدرى القرود (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.