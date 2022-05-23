عاجل.. المغرب يعلن تسجيل 3 حالات مشتبهة بجدرى القرود (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأفاد المرابط، فى تصريح بخصوص الوضعية الوبائية للمرض الفيروسى جدرى القرود، عبر موقع فيسبوك أنه فى إطار الاستراتيجية الاستباقية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية فى التعامل مع طوارئ الصحة العامة، وكذلك إنذارات الصحة العامة، تفاعلت الوزارة مع الإنذار العالمى المتعلق بجدرى القردة من خلال وضع منظومة للرصد الوبائى والمراقبة للحالات المشتبه إصابتها بهذا المرض.

وأفاد المتحدث ذاته، أن هذه المنظومة تمكنت من رصد ثلاث حالات يشتبه إصابتها بهذا المرض، توجد بصحة جيدة، وهى الأن تحت المراقبة الطبية، فى انتظار ظهور نتائج التحاليل الطبية عما قريب.