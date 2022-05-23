الجيش الأمريكى: عدد جنودنا فى أوروبا ازداد بنسبة 30% بعد أزمة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلى، إن الولايات المتحدة تملك حالياً حوالى 102 ألف جندى متمركزين فى منطقة العمليات الأوروبية، بزيادة تُقدّر بنسبة 30% مقارنة بفترة ما قبل بدء الحرب فى أوكرانيا.





وأوضح ميلى -فى تصريحات نقلتها قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الإثنين- أن جيش الولايات المتحدة كان لديه حوالى 78 ألف جندى فى المنطقة التى تشملها القيادة العسكرية الأمريكية فى أوروبا (EUCOM) مكونة من القوات البرية والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية والقوات الفضائية. وأضاف المسئول الأمريكى: "فى غضون أشهر قليلة، عززنا ذلك بأكثر من 30%، ليصبح العدد الإجمالى فى الوقت الراهن 102 ألف جندى".

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