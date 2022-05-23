أوكرانيا: أمر باعتقال الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش الفار إلى روسيا

جدة - نرمين السيد - أصدرت محكمة أوكرانية، اليوم الاثنين، أمرا باعتقال الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، متهمة إياه بالخيانة، بسبب اتفاق وقعه عام 2010 يمدد عقد استئجار روسيا منشآت بحرية فى شبه جزيرة القرم، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





ويعرف هذا الاتفاق على نطاق واسع فى أوكرانيا باسم "ميثاق خاركيف"، ويسمح لروسيا بالاحتفاظ بأسطولها فى البحر الأسود فى ميناء سيفاستوبول فى القرم. وحكم على يانوكوفيتش بالفعل بالسجن 13 عاما غيابيا بتهمة الخيانة، فى قضية ارتبطت برسالة بعث بها إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتن فى أول مارس 2014، طلب فيها استخدام قوات الجيش والشرطة الروسية لاستعادة النظام فى أوكرانيا. وفر يانوكوفيتش إلى روسيا عام 2014 بعد احتجاجات حاشدة. وقال مكتب النائب العام الأوكرانى إن محكمة فى كييف أمرت الاثنين باعتقال يانوكوفيتش، لأن "ميثاق خاركيف قد مكن روسيا من زيادة عدد القوات التى كانت لديها فى أوكرانيا والاستيلاء على شبه جزيرة القرم وضمها فى عام 2014". وقالت المحكمة إن أفعال "خرقت الدستور وقوضت سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وحصانة دفاعها وأمنها الاقتصادى والدولى، وقدمت مساعدة لدولة أجنبية".

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