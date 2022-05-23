جدة - نرمين السيد - وأضاف نائب وزير الخارجية الروسى، فى تصريحات للصحفيين اليوم الإثنين، أن موسكو ترى مخرجًا بسيطًا للغاية يتمثل فى إلغاء جميع الإجراءات التقييدية التى تم فرضها ضد الصادرات الروسية.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن رودينكو قوله: "عندما قيل إن هذه العقوبات لا تؤثر على الغذاء والأسمدة، فهذا ليس صحيحًا، لأن هناك قضايا تتعلق بالدفع مقابل هذه الإمدادات، وهناك مشكلات فى التأمين، مع وصول السفن الروسية إلى الموانئ الأوروبية وغيرها ومن ثم يجب حل هذه القضية بشكل شامل".
كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد صرح فى خطاب متلفز بأن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، مشيرا إلى أن العملية تهدف إلى نزع السلاح من أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسئول روسى: حل أزمة الغذاء ممكنة برفع العقوبات على الصادرات الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.