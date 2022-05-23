العالم اليوم - لقاح "فايزر بيونتيك" لأطفال دون 5 سنوات.. نتائج مبشرة

انتم الان تتابعون خبر لقاح "فايزر بيونتيك" لأطفال دون 5 سنوات.. نتائج مبشرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 مايو 2022 10:19 مساءً - أعلنت شركتا "فايزر" و"بيوتنيك"، الإثنين، أن تناول 3 جرعات من لقاحهما المضاد لفيروس كورونا يعزز مناعة الأطفال دون سن الخامسة.

وقالت الشركتان إن 3 جرعات من لقاحهما حققت استجابة مناعية قوية لدى الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن الخامسة، وكانت آمنة وجيدة التحمل في تجربة سريرية.

وأوضحتا أنهما تعتزمان مطالبة الهيئات التنظيمية العالمية قريبا بتلقيح هذه الفئة العمرية، وهذه الفئة من الأطفال لا يوجد لها لقاح معتمد حاليا في معظم أنحاء العالم.

وقالت "فايزر" و"بيونتيك" إنهما تتوقعان إكمال تقديمهما للبيانات إلى إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية هذا الأسبوع.

وتضمنت التجربة السريرية إعطاء 1678 طفلا أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات جرعات أقل من اللقاح مقارنة بالتي تعطى للأطفال الأكبر سنا والبالغين.

وأفادت الشركتان أن إعطاء ثلاث جرعات من 3 ميكروغرامات من لقاحهما حقق استجابة مناعية مماثلة في تلك الفئة العمرية، كما هو الحال في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 2 عاما، الذين تلقوا جرعتين من 30 ميكروغراما من اللقاح في تجربة سريرية سابقة.

ونقلت "رويترز" عن أوغور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتيك" في بيان: "تشير الدراسة إلى أن جرعة منخفضة من لقاحنا تبلغ 3 ميكروغرام، تم انتقاؤها بعناية بناء على بيانات التحمل، توفر للأطفال الصغار مستوى عاليا من الحماية ضد السلالات الحديثة لكوفيد 19".

ونشرت شركة "موديرنا" المنافسة بيانات تجريبية في مارس الماضي، تظهر أن لقاحها آمن وحقق استجابة مناعية مماثلة لدى الأطفال الصغار مثل البالغين.