الان معرفه نتيجه الصف الثاني الاعدادي ٢٠٢٢ بالرقم القومي عبر بوابة نتائج الطلاب

نتيجة الصف الثاني الاعدادي، قام طلاب الصف الثاني الإعدادي في مصر في الثاني عشر من هذا الشهر بانهاء آداء امتحانات نهاية العام 2022 وقد انهت جميع المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم عمليات الرصد والتصحيح وقامت بالاعلان رسمياً عن نتائج الطلاب،ويمكن لاولياء الأمور والطلاب الحصول عليها الكترونياً أو استلمها ورقياً من المدرسة التابع لها الطالب، ويذر أن طلاب الصف الثاني الإعدادي لهذا العام قد قاموا بآداء الامتحانات ورقيا في مدارسهم بعد انخفاض نسب الوفيات بسبب فيروس كورونا واستقرار الوضع الصحي بعض الشيء لهذا العام.

امتحانات طلاب الصف الثاني الاعدادي لعام 2022

قام الوزير طارق شوقي بتطبيق نظام الامتحانات الورقية مع الوضع في الاعتبار الالتزام بالمسافات الامنة بين الطلاب وتجنب التجمعات والزحام قبل وبعد الامتحان والفصل بين الطلاب في اللجان، وهو ما تم تطبيقه في كل جميع أنواع المدارس المصرية المختلفة من عام ولغات ومعاهد أزهرية، وكذلك تم اعتماد نظام الفترات الصباحية والمسائية في جميع المدارس بهدف القضاء على تكدس الطلاب.

هذا وقد تم بدء امتحانات الصف الثاني الإعدادي للترم الثاني في يوم السبت من تاريخ 7 من شهر مايو الجاري وقد انتهت في يوم الخميس الموافق للثاني عشر من نفس الشهر لعام 2022، وبهذا كون هذه الامتحانت قد تمت بالتزامن مع امتحانات الصف الأول الاعدادي كذلك.