الان معرفه نتيجه الصف الثاني الاعدادي ٢٠٢٢ بالرقم القومي عبر بوابة نتائج الطلاب

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نتيجة الصف الثاني الاعدادي، قام طلاب الصف الثاني الإعدادي في مصر في الثاني عشر من هذا الشهر بانهاء آداء امتحانات نهاية العام 2022 وقد انهت جميع المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم عمليات الرصد والتصحيح وقامت بالاعلان رسمياً عن نتائج الطلاب،ويمكن لاولياء الأمور والطلاب الحصول عليها الكترونياً أو استلمها ورقياً من المدرسة التابع لها الطالب، ويذر أن طلاب الصف الثاني الإعدادي لهذا العام قد قاموا بآداء الامتحانات ورقيا في مدارسهم بعد انخفاض نسب الوفيات بسبب فيروس كورونا واستقرار الوضع الصحي بعض الشيء لهذا العام.
امتحانات طلاب الصف الثاني الاعدادي لعام 2022
قام الوزير طارق شوقي بتطبيق نظام الامتحانات الورقية مع الوضع في الاعتبار الالتزام بالمسافات الامنة بين الطلاب وتجنب التجمعات والزحام قبل وبعد الامتحان والفصل بين الطلاب في اللجان، وهو ما تم تطبيقه في كل جميع أنواع المدارس المصرية المختلفة من عام ولغات ومعاهد أزهرية، وكذلك تم اعتماد نظام الفترات الصباحية والمسائية في جميع المدارس بهدف القضاء على تكدس الطلاب.
هذا وقد تم بدء امتحانات الصف الثاني الإعدادي للترم الثاني في يوم السبت من تاريخ 7 من شهر مايو الجاري وقد انتهت في يوم الخميس الموافق للثاني عشر من نفس الشهر لعام 2022، وبهذا كون هذه الامتحانت قد تمت بالتزامن مع امتحانات الصف الأول الاعدادي كذلك.
لينك نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2022
يفضل الكثير من اولياء الامور حاليا الحصول على النتيجة الخاصة بابنائهم عن طريق الانترنت وذلك لتجنب التجمعات والزحام وذلك في ظل حالة الحظر واستمرار انتشار فيروس كورونا الحالي خوفا من الاصابة والعدوى، وقد وفرت الوزارة هذه الخدمة مجانا حيث يمكن الحصول على النتيجة الكترونياً بشكل رسمي من مواقع الوزارة الرسمية وذلك وفقا للخطوات التالية:
- قم بالدخول الى منصة البوابة الالكترونية الخاصة بمحافظة القاهرة من هنا.
- ثم قم باختيار ايقونة خدمات الكترونية.
- ثم اختر خدمات تعليمية.
- الان قم باختيار ايقونة نتائج الطلاب.
- اختر نتائج طلاب المراحل الاساسية.
- اختر نتيجة طلاب الصف الثاني الاعدادي للترم الثاني.
- الان قم بادخال رقم الجلوس الخاص بالطفل والرقم القومي الخاص به.
- قم بالنقر على زر عرض النتيجة وانتظر لاستكمال التحميل.
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