نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ألوان” معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي “لينك مباشر”.. نتيجة 4 ابتدائي الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر عن ظهور نتائج طلاب الصف الرابع الابتدائي للعام 2022 وذلك لجميع المدارس العامة واللغات والمعاهد الأزهرية في جميع محافظات مصر.

معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي

مر أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي هذا العام بحالة من التوتر والقلق الشديد نتيجة اعتماد الوزارة لتطبيق نظام تعليمي جديد لطلاب الصف الرابع مغاير لما اعتاد عليه الآباء والأمهات في السنين الماضية سواء في طريقة الاختبار أو الامتحانات وكذلك المناهج والطريقة الأسئلة والدروس.

هذا بالإضافة الى اعتماد الوزارة على النظام الالكتروني الجديد في الامتحانات بعد تطبيق نظام التابلت منذ عدة سنوات، كما جاء النظام الجديد بطريقة جديدة لعرض الدرجات في الشهادة الرسمية التي تصدرها مدارس الطلاب فقد تم الغاء نظام كتابة الدرجات واعتماد نظام الألوان لتعبر عن مستوى الطالب في كافة المواد، وهم 4 ألوان مختلفة تبدأ بالأزرق وتنتهي باللون الأحمر.

تشير الوزارة الى أن هذا النظام أفضل لنفسية الطالب وتناسب طلاب المراحل الاساسية حيث أنها تحمي الطالب من الدخول في جو المنافسة المبالغ فيه وتحمي نفسية الطالب من الإحباط والقلق حيث الغاء الدرجات الرقمية يعني الغاء مفهوم الترتيب فلا يوجد مفاهيم أوائل الطلبة ولا المتوفقين بل هناك مجموعة من المتقنين ومجموعة من الناجحين وغير الناجحين مما يقضي على الشحناء بين الطلاب.

كيفية معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي

يمكن معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي الكترونياً بطريقتين من خلال موقعين رسميين مختلفين وهو كالتالي:

يمكن معرفة النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الصفحة الرسمية وذلك وفقا للخطوات التالي:

قم بالدخول للصفحة الرسمية عبر الرابط التالي من هنا.

قم باختيار ايقونة نتائج الطلاب.

قم باختيار خدمة الطلاب المرحلة الابتدائية.

اختر الصف الذي ينتمي اليه طفلك.

قم بادخال بيانات الطفل لتظهر لك النتيجة المطلوبة.

وهناك طريقة أخرى عن طريق الدخول للموقع الرسمي للبوابة الالكترونية كالتالي:

قم بالدخول الى الموقع الرسمي لصفحة البوابة الالكترونية والتابعة لمحافظة القاهرة.

قم باخيار ايقونة خدمات الكترونية.

قم باختيار ايقونة خدمات تعليمية.

ثم بعد ذلك اختر نتائج الطلاب.

اختر بعدها ايقونة نتائج طلاب التعليم الاساسي.

اختر نتائج طلاب الصف الرابع.

حدد بيانات الطالب والترم الدراسي وتاريخ العام.

اضغط على ايقونة عرض النتيجة.

لذا يمكنكم بكل سهولة اتباع واحدة من الطريقتين التي ذكرناها لكم للاستعلام عن النتيجة، مع العلم أن النتيجة متاحة داخل المدارس، ويمكن بكل سهولة زيارة المدرسة المقيدين بها، ثم الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة من خلال كشوفات النتيجة المتاحة أمام جميع الطلبة والطالبات، وستجدون النتيجة متاحة أمامكم بإذن الله بالألوان بمختلف المواد الدراسية، وبالتوفيق لكل الطلبة والطالبات بإذن الله وعام دراسي سعيد.

وبعد اتباع كل الخطوات التي ذكرناها لكم بالأعلى ستجدون كل النتائج متاحة أمامكم بإذن الله، وعند تأخر النتيجة في مدرسة ما وظهورها في مدرسة أخرى، فهذا لا يُقلق، وإنما عمليات المراجعة والتصحيح ورصد الدرجات لم تنتهي بعد، ولكن بإذن الله خلال هذا الأسبوع الجاري ستقوم كل المدارس بالانتهاء من عمليات التصحيح وسيتم الإعلان عن كافة النتائج لكل الطلبة والطالبات، وبالتوفيق للجميع بإذن الله.

الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

الكثير من الطلاب وأولياء الأمور للأولاد في الصف الرابع الابتدائي يبحثون عن رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي، بحيث يستعلموا عن النتيجة، خصوصًا أن النتيجة ظهرت في مختلف مدارس جمهورية مصر العربية، وللعلم أن النتيجة تظهر بالألوان على الطلبة والطالبات بكل المواد الدراسية، وبالتوفيق للجميع بإذن الله.

وهكذا قد نكون قد وضحنا لكم طلابنا الأعزاء رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي وطريقة الاستعلام عن النتيجة بخطوات بسيطة للغاية، علمًا بأن النتائج ظهرت ببعض المدارس من أيام، وما زالت المدارس حتى تلك اللحظة تقوم بالإعلان عن النتيجة للطلاب، ونتمني التوفيق لكم جميعًا، واعلموا أن النتيجة تظهر باللون الأزرق عبارة عن ألوان فقط وليس درجات.