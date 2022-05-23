نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022 بالاسم ورقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات في المقال التالي
يكثر البحث في الساعات الأخيرة الماضية من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022 بالاسم ورقم الجلوس، والتي تفصلنا عنها ساعات قليلة لتظهر على شاشة الموقع الرسمي لـ بوابة نتائج التعليم الأساسي بعد ظهورها رسميا، لتعلن نهاية عام دراسي كان من أصعب الأعوام على الطلاب وأولياء الأمور وعلى المعلمين كذلك، إذ أنه العام التي عادت فيه الدراسة إلى الانتظام بعد توقفها لمدة عامين بسبب فيروس كورونا المستجد.
وفي فترة انتشار فيروس كورونا حرصت وزارة التربية والتعليم على إتاحة خدماتها بشكل رقمي لتسهيل التعامل أونلاين على الطلاب والأسر، فهي توفر على موقعها الإلكتروني بالإضافة إلى خدمات نتائج الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل مثل الابتدائي والإعدادي، خدمات متنوعة تتعلق بالتعليم وتتصل بمجالات مختلفة تهم الطلاب ومركز إعلامي متكامل للأخبار.
ومن أجل معرفة نتيجة 2 ع يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في الاستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس اتباع الخطوات الموضحة أدناه
- أولا يجب تسجيل الدخول عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي الرسمي
- قم بالتأشير على نتائج صفوف النقل من القائمة الرئيسية.
- قم باختيار قسم نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022
- قم بملء بيانات الطالب من الاسم ورقم الجلوس
- قم بملء خانات الرقم القومي الخاص بالطالب والمكون من 14 رقما ويمكن الحصول عليه من شهادة الميلاد
- اضغط على خيار استعلم الآن
- تظهر لك النتيجة في الحال فور اعتمادها
موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022
تتيح وزارة التربية التعليم كذلك عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي خدمات أخرى مختلفة بخلاف نتيجة 2 ع أو نتائج صفوف التعليم الأساسي، لأن الموقع به فئات كثيرة تهدف إلى تلبية احتياجات الطالب وولي الأمر ومحبي الاطلاع العام، ومن الخدمات التي يقدمها الموقع ما يلي:
- إصدار بيان نجاح : وتلك الخدمة توفر الحصول إلى بيان مفصل الدرجات في المواد الدراسية لأي سنة دراسية يريدها الطالب.
- قسم رياض الأطفال : وهو يختص بعرض نتائج تنسيق رياض الأطفال بعد تقديم الأطفال إلى المدارس في الصفوف الأولى من التمهيدي وحتى 1 ب
- قسم التحويلات المدرسية :وهو يختص بالاستعلام عن خطوات وأوراق التقديم بطلبات تحويل بين المدارس وبعضها ومتابعة حالات الطلبات المقدمة.
- قسم الفيديوهات التوضيحية : وهو يوفر عدة فيديوهات تشرح الكثير من فنيات التعامل مع الموقع لتحقيق الاستفادة القصوى منه.
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