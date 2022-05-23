نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022 بالاسم ورقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 

يكثر البحث في الساعات الأخيرة الماضية من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022 بالاسم ورقم الجلوس، والتي تفصلنا عنها ساعات قليلة لتظهر على شاشة الموقع الرسمي لـ بوابة نتائج التعليم الأساسي بعد ظهورها رسميا، لتعلن نهاية عام دراسي كان من أصعب الأعوام على الطلاب وأولياء الأمور وعلى المعلمين كذلك، إذ أنه العام التي عادت فيه الدراسة إلى الانتظام بعد توقفها لمدة عامين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وفي فترة انتشار فيروس كورونا حرصت وزارة التربية والتعليم على إتاحة خدماتها بشكل رقمي لتسهيل التعامل أونلاين على الطلاب والأسر، فهي توفر على موقعها الإلكتروني بالإضافة إلى خدمات نتائج الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل مثل الابتدائي والإعدادي، خدمات متنوعة تتعلق بالتعليم وتتصل بمجالات مختلفة تهم الطلاب ومركز إعلامي متكامل للأخبار.

ومن أجل معرفة نتيجة 2 ع يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في الاستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس اتباع الخطوات الموضحة أدناه

أولا يجب تسجيل الدخول عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي الرسمي

قم بالتأشير على نتائج صفوف النقل من القائمة الرئيسية.

قم باختيار قسم نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022

قم بملء بيانات الطالب من الاسم ورقم الجلوس

قم بملء خانات الرقم القومي الخاص بالطالب والمكون من 14 رقما ويمكن الحصول عليه من شهادة الميلاد

اضغط على خيار استعلم الآن

تظهر لك النتيجة في الحال فور اعتمادها

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022

تتيح وزارة التربية التعليم كذلك عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي خدمات أخرى مختلفة بخلاف نتيجة 2 ع أو نتائج صفوف التعليم الأساسي، لأن الموقع به فئات كثيرة تهدف إلى تلبية احتياجات الطالب وولي الأمر ومحبي الاطلاع العام، ومن الخدمات التي يقدمها الموقع ما يلي: