نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE الان معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات العراقية في المقال التالي
الان معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات العراقية نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم حيث تزايدت معدلات البحث على جوجل وراء التعرف على تلك النتائج المحملة على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وجميع المواقع التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية
الان معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022
معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 تدور حولها حدة البحث والقلق لاجل اجراء الاستعلام عنها من قبل عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات، حيث قد تقدم على القبول الموازي بموجب الأرقام المعلنة من وزارة التربية التربية والتعليم العراقية نحو 35 ألف طالب وطالبة على ان يتم الكشف على ان اعداد المقبولين الرسمي هو 21 ألف طالب وطالبة ليبدأ على الفور عمليات رفع نتائج الطلاب الكترونياً، مما تسبب عليه زيادة التساؤلات حول خطوات وطرق الاستعلام عن تلك النتائج التي جاءت موجودة حالياً على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
بامكانكم اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021،2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية اون لاين على نحو جاءت بالشكل التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فور تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني بالايقونة المخصصة لها
- النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور النتائج معلنة أمامكم على شكل ملفات pdf فى جميع المحافظات العراقية
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله
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