نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من نص كيلو لحمة عملت 2 كيلو كفتة في الخلاط بدون برغل أو فول صويا بطعم وريحة ولا اجدعها حاتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كفتة الأرز هي من الأطباق الأساسية في المناسبات ولا نستطيع الاستغناء عنها، فهي تعتبر من أسهل الوصفات التي تقوم بتحضيرها ربة المنزل، بالإضافة إلى أنه يتم تحضيرها من خلال مكونات اقتصادية وأيضا متوفرة في جميع البيوت، ويحبوها الأطفال وأيضا مميزة لدى الكبار، ورغم سهولة كفتة الأرز نجد في بعض الأوقات سيدات تفشل في تحضيرها أو لا تستطيع أن تقوم تحضيرها مثل المطاعم، لذلك قررنا أن نقوم بعرض لكم طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل بمكونات قليلة جدا واقتصادية دون أن تقوم ببذل أي مجهود على الإطلاق.

مكونات كفتة الأرز

يجب توفير هذه المكونات حتى تتمكن من إعداد كفتة الأرز بأفضل طعم ممكن الحصول عليه:

ربع كيلوجرام فقط من اللحمة المفرومة الطازجة.

أرز.

عدد 2 حبة بصل متوسطة الحجم مفرومة.

عدد 6 فصوص ثوم مفروم.

بقدونس مفروم.

عدد 1 حبة بطاطس.

فلفل أسود.

عصير طماطم.

ملح.

زيت.

طريقة تحضير كفتة الأرزفي المنزل

يمكن تحضير هذه الوصفة من خلال خطوات بسيطة وسهلة ولكن يجب عليك إتباعها للحصول على أفضل طعم لكفتة الارز:

أولا يجب أن تقوم بغسل الأرز ثم إضافة عليه المقدار الذي قمنا بتحديده من اللحمة المفرومة.

ثم بعد ذلك يجب وضع الثوم والبصل على هذا الخليط.

ثم إضافة البقدونس المفروم والملح وأيضا الفلفل الأسود.

بعد ذلك يجب عليك أن تقوم بمزج الخليط جيدا.

ثم وضع هذا الخليط في الكبة وتشغيلها عدة مرات حتى يصبح القوام مثل العجينة.

بعد ذلك نقوم بتحضير إناء من البلاستيك ووضع به هذا الخليط وتركة في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى يتماسك الخليط جيداً مع بعضه.

بعد ذلك نقوم بتحضير إناء من البلاستيك ووضع به هذا الخليط وتركة في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى يتماسك الخليط جيداً مع بعضه. بعد ذلك قم بتقطيع الكفتة وتشكيلها حسب الرغبة، فمن الممكن أن تقوم بتشكيلها على شكل كرات وأيضا من الممكن تشكيلها على شكل أصابع.

بعد ذلك قومي بوضع طاسة على النار ووضع فيها كمية مناسبة من الزيت.

ثم قومي بوضع الكفتة بها وعندما يتغير لونها قومي بتحريكها على الجانب الآخر.

بعد ذلك عندما يتحول لونها إلى اللون المطلوب قومي بإخراجها من الزيت ونضعها على مناديل مطبخ لامتصاص الزيت.

بعد ذلك سوف تكون جاهزة للتقديم مباشرة.

لكي تنجح معاكي كفتة الحاتي وتصبح مثل الجاهزة يحب أن تقومي بوضع ملعقة دقيق واحدة على كل نصف كيلو لحمة لأن الدقيق يساعد على تماسك الكفتة ولا يجعلها تكش أو تفك وبعد أن تقومي بعمل العجينة اتركيها في الثلاجة في كيس ملفوف لكي تتماسك العجينة ثم قومي بإخراجها من الكيس وتشكيلها علي هيئة أصابع بسهولة كما يحب أن تقومي بوضع ملعقتان من الزيت على البصل حتي تساهم في جعلها ناجحة

الجميع يحب كفتة الحاتي ولكن هناك طريقة اخري تجعل الكفتة لذيذ وطعم زي المحلات هي طريقة كفتة البرطمان من ألذ ما يمكن بدون لحم او دخان تستطيعين عمل الكفتة في البرطمان بكل سهولة وتحصلين علي مذاق زى المحلات بمكونات بسيطه في البيت كل ما عليكي هو تطبيق الخليط للحصول على كفته شهيه بمذاق رائع طبق هذه الخلطة وانتظري كفته أحلي من الحاتي