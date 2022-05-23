رئيس الأركان الأمريكي: لدينا خطط للتحرك عند الهجوم على تايوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 09:28 مساءً - قال رئيس الأركان الأميركي، اليوم الاثنين، أنّ واشنطن لديها خطط طوارئ للتحرك إذا وقع هجوم على تايوان، وفق نبأ عاجل نقلته قناة "العربية".

يدفع المسؤولون الأمريكيون نظرائهم التايوانيين بإلحاح جديد للنظر إلى نجاح أوكرانيا في صد القوات الروسية كمخطط لمواجهة هجوم صيني ، حسبما قال مسؤولون أمريكيون سابقون وحاليون.

ولكن ليس هناك شك في أن الصين تتعلم أيضًا من الغزو الفاشل لروسيا في الوقت الذي تتطلع فيه إلى إعادة توحيد تايوان مع البر الرئيسي - بالقوة أو بدونها. ويقول الخبراء إن بكين تعدل على الأرجح خططها للجزيرة لتعكس إخفاقات روسيا وتحسنها.

من جهته قال آرون فريدبرج ، أستاذ السياسة والشؤون الدولية في جامعة برينستون: "ليس هناك شك في أن الحقيقة المتصورة لاحتمال غزو صيني لتايوان أكبر مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر". لكن "هذا ليس تحديا تافها بالنسبة للصينيين ، على الرغم من قوتهم التي وصلوا إليها."