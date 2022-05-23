عاجل- اكتشاف أول إصابة بجدرى القرود فى الدنمارك واسكتلندا

جدة - نرمين السيد - واكتشفت السلطات فى الدنمارك الإصابة لدى شخص وافد من إسبانيا، وبدأت تحركات رسمية لتحديد الأشخاص الذين كانوا على اتصال مباشر مع المصاب.
فيما أعلنت هيئة الصحة العامة الاسكتلندية تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة لجدرى القرود، مؤكدة أنها تعمل على تحديد المخالطين.
من جانبها أعلنت المملكة المتحدة تسجيل 36 إصابة جديدة اليوم ليرتفع إجمالى الإصابات منذ أول اكتشاف لها فى 7 مايو آيار الجارى إلى 56 إصابة.
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