خريطة انتشار جدرى القرود حول العالم.. (تفاعلى)

جدة - نرمين السيد - وانتشر جدرى القرود فى العديد من البلدان، بما فى ذلك بريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا والسويد وإيطاليا وأستراليا وكندا.

وجدرى القردة هو عدوى فيروسية تنتقل عادة عن طريق لمس أو التعرق لعض من قبل الحيوانات البرية المصابة فى غرب ووسط إفريقيا، وهو نادر وعادة لا ينتشر بسهولة بين البشر، وتشمل الأعراض "تقرحات وطفح جلدى، وربما تكون مصحوبة بحمى وقشعريرة وصداع وآلام فى العضلات وإرهاق.

ولقد كُشِف لأول مرّة عن جدرى القردة بين البشر فى عام 1970 بجمهورية الكونغو الديمقراطية (المعروفة باسم زائير فى وقتها) لدى صبى عمره 9 سنوات كان يعيش فى منطقة استُؤصِل منها الجدرى فى عام 1968، وأُبلِغ منذ ذلك الحين عن حدوث معظم الحالات فى المناطق الريفية من الغابات الماطرة الواقعة بحوض نهر الكونغو وغرب إفريقيا، وخصوصاً فى جمهورية الكونغو الديمقراطية التى رُئِى أنها موطونة به، والتى اندلعت فيها فاشية كبرى للمرض فى عامى 1996 و1997.

وأُبلغ فى خريف عام 2003 عن وقوع حالات مؤكّدة من جدرى القردة فى المنطقة الغربية الوسطى من الولايات المتحدة الأمريكية، مما يشير إلى أنها أولى الحالات المُبلّغ عنها للإصابة بالمرض خارج نطاق القارة الإفريقية، وتبيّن أن معظم المرضى المصابين به كانوا قد خالطوا كلاب البرارى الأليفة مخالطة حميمة.

واندلعت فى عام 2005 فاشية لجدرى القردة فى ولاية الوحدة بالسودان وأُبلِغ عن وقوع حالات متفرقة فى أجزاء أخرى من إفريقيا، وفى عام 2009، قامت حملة توعية فى أوساط اللاجئين الوافدين من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى جمهورية الكونغو بتحديد وتأكيد حالتين للإصابة بجدرى القردة، فيما جرى احتواء 26 حالة ووفاتين فى إطار اندلاع فاشية أخرى للمرض بجمهورية إفريقيا الوسطى فى الفترة الواقعة بين أغسطس وأكتوبر 2016.