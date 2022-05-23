الصحة اللبنانية تنفى وجود حالات مؤكدة أو مشتبه إصابتها بجدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة، فى بيان رسمى اليوم، أن جدرى القرود هو مرض فيروسى ينتقل عبر مخالطة مباشرة لحيوانات مصابة أو لإنسان مصاب عن طريق جزيئات الجهاز التنفسى التى تتخذ شكل قطيرات تستدعى عادة فترات طويلة من التواصل وجها لوجه، أو من خلال إفرازات الجهاز التنفسى لشخص مصاب بعدوى المرض أو لآفاته الجلدية أو ملامسة أشياء ملوثة بسوائله وإفرازاته.
وأشارت الوزارة إلى أن فترة حضانة المرض تراوح بين 5 أيام و21 يوما، موضحة أن المرض لا ينتقل خلال هذه الفترة التى تظهر فيها الأعراض المتمثلة فى حمى وصداع وتضخم الغدد اللمفاوية وآلام فى الظهر والعضلات ووهن شديد، بالإضافة إلى ظهور طفح جلدى.
وأهابت وزارة الصحة بوسائل الإعلام والمواطنين والعاملين الصحيين توخى الدقة والحذر فى تداول ونشر المعلومات الصحية وعدم الإنسياق وراء الاشاعات.
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