عاجل.. أمريكا: نعمل على إطلاق لقاحات جديدة ضد جدرى القردة

جدة - نرمين السيد - وتعانى العديد من دول العالم من انتشار فيروس جدرى القرود، وأصاب الحكومات الخوف بسبب عدم وجود علاج أو لقاح متاح لمكافحة المرض رغم أن التطعيم السابق ضد الجدرى أثبت نجاعة عالية فى الوقاية أيضا من جدرى القردة.

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