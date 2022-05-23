العالم اليوم - أوكرانيا.. أمر باعتقال "الرئيس الفار إلى روسيا"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 مايو 2022 09:21 مساءً - أصدرت محكمة أوكرانية، الاثنين، أمرا باعتقال الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، متهمة إياه بالخيانة، بسبب اتفاق وقعه عام 2010 يمدد عقد استئجار روسيا منشآت بحرية في شبه جزيرة القرم.

ويعرف هذا الاتفاق على نطاق واسع في أوكرانيا باسم "ميثاق خاركيف"، ويسمح لروسيا بالاحتفاظ بأسطولها في البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول في القرم.

وحكم على يانوكوفيتش بالفعل بالسجن 13 عاما غيابيا بتهمة الخيانة، في قضية ارتبطت برسالة بعث بها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في أول مارس 2014، طلب فيها استخدام قوات الجيش والشرطة الروسية لاستعادة النظام في أوكرانيا.

وفر يانوكوفيتش إلى روسيا عام 2014 بعد احتجاجات حاشدة.

ولم يتسن الوصول إلى يانوكوفيتش للتعليق، إلا أنه سبق أن نفى جميع الاتهامات الموجهة له.

وقال مكتب النائب العام الأوكراني إن محكمة في كييف أمرت الاثنين باعتقال يانوكوفيتش، لأن "ميثاق خاركيف قد مكن روسيا من زيادة عدد القوات التي كانت لديها في أوكرانيا والاستيلاء على شبه جزيرة القرم وضمها في عام 2014".

وقالت المحكمة إن أفعال "خرقت الدستور وقوضت سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وحصانة دفاعها وأمنها الاقتصادي والدولي، وقدمت مساعدة لدولة أجنبية".