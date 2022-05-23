الصين تحتج على تصريحات بايدن بشأن تايوان

الصين تحتج على تصريحات بايدن بشأن تايواناحتجت السلطات الصينية بشدة على اعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استعداد واشنطن للدفاع عن تايوان "عسكريا" إذا لزم الأمر.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الاثنين. إن على الولايات المتحدة الأمريكية "توخي الحذر فيما يخص تعليقاتها بشأن تايوان".وفق موقع روسيا اليوم

واضاف إن الصين "تعرب عن استيائها واحتجاجها الشديدين على بيان الجانب الأمريكي" مشيرا إلى أن "تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد صرح في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في طوكيو، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستتدخل عسكريا إذا ما غزت الصين تايوان، فيما يعتبر أحد أقوى التصريحات وأكثرها صراحة لدعم تايوان منذ عقود.