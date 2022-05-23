نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الوطني لمكافحة الأوبئة يعقد اجتماعا لبحث تطورات "جدري القرود" الأحد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 23 مايو 2022 09:00 مساءً - دوت الخليج :- قرر المركز الوطني لمكافحة الأوبئة عقد اجتماع لبحث تطورات "جدري القرود"، الأحد، مع المسؤولين في وزارة الصحة بما فيهم إدارة الأوبئة ومديرية المختبرات، ومناقشة تطورات الوضع الوبائي المحلي والدولي، وفق رئيسة المركز رائدة القطب.

وأضافت ، أنه سيتم "مناقشة الخطة التي وضعتها وزارة الصحة للوقاية ورفع مستوى الوعي الصحي لدى الكوادر الصحية والمواطنين حول المرض، وطرق انتقاله والإجراءات الوقائية الاحترازية الواجب اتباعها".

"سيتم تحديد خطة الاستجابة والاتفاق على صياغة التعريف العملي للحالة وتحديد الآلية التي ستتبع للتحري والتبليغ عن الحالة لتأكيد الاكتشاف المبكر للحالات"، وفق القطب.

كما سيناقش الاجتماع مدى توافر المواد المخبرية الخاصة بالتشخيص المخبري.

ويهدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود الصحية والمتعلقة بالصحة على المستوى الوطني وبشكل مبكر وتحديد الأدوار المناطة بكل جهة لمتابعة تنفيذها.

المملكة