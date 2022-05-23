نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وفاة الفنان الاردني تيسير عطية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 23 مايو 2022 09:00 مساءً - دوت الخليج :- انتقل الى رحمة الله تعالى، مساء اليوم الجمعة، الفنان الاردني المميز تيسير عطية، بعد حياة حافلة بالعطاء والتميز والاخلاص للدراما الاردنية مقدما اعمال تخاطب العقول عميقة المضمون. انا لله وانا إليه راجعون.

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