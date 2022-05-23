نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر حديث عن رسالة سرية من الملك للأمير حمزة قبل التطورات الاخيرة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 23 مايو 2022 09:00 مساءً - دوت الخليج :- كشف الصحفي الاردني مالك العثامنة في مقال له بموقع الحرة الامريكي عن رسالة سرية كان الملك عبد الله الثاني قد وجهها لاخيه الامير حمزة قبل التطورات الاخيرة التي حسمها الملك بتوقيعه الاخير على قرار مجلس العائلة .

وقال العثامنة انه اطلع على هذه الرسالة متمنيا لو انها نشرت ، ليضيف الصحفي الاردني البلجيكي في مقاله انها وردت ضمنا في رسالة الملك الاخيرة .

واضاف في مقاله : وكنت أتمنى لو تم نشر رسالة شخصية من الملك إلى أخيه الأمير حمزة اطلعت عليها شخصيا في آذار الماضي، وسبق أن أشرت إليها ، كان فيها معظم التفاصيل التي أوجزها الملك في رسالته الأخيرة المعلنة، ومما ورد فيها تحذير الملك للأمير من شخص احد ابرز المتهمين بقضية الفتنة والذي وصفه الملك بالرسالة الشخصية غير المعلنة حتى الآن بالمكر والخبث.

وامس الخميس وجه الملك رسالة واضحة وشاملة للاردنيين بخصوص قرار مجلس العائلة بشأن الامير حمزة نشرتها مختلف وسائل الاعلام المحلية والعالمية.