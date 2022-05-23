نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تسجيل حملات الحج hajjoffice.awqaf.gov.kw تسجيل حج الكويت 1443 (بدون – أولوية) في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد تسجيل حملات الحج hajjoffice.awqaf.gov.kw في دولة الكويت بعد الاتفاق مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة لتسيير الحملات من دولة الكويت، حيث يتابع مواطني دولة الكويت المواعيد المقررة لهم ليتم الحجز الإلكتروني لأداء الفرض الخامس من أركان الإسلام، وقد أعلن مدير إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد سطام خالد المزين عن عدد من الحملات التي يتم تسييرها إلى المملكة العربية السعودية كما أعلن عن الموعد المقرر له أن يتم فتح باب التسجيل الإلكتروني في حج الكويت.

موعد تسجيل حملات الحج hajjoffice.awqaf.gov.kw تسجيل حج الكويت 1443 (بدون – أولوية)

تقوم جميع الدول العربية بترقب مواعيد فتح باب الحجز والتسجيل في موسم الحج الجديد، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن فتح باب السفر إليها للعديد من الأغراض، التعليم والسياحة والحج والعمرة، وذلك دون قيود كبيرة في السفر إلا من عدد من الشروط الأساسية التي يتم فيها الالتزام بالسفر عامة وضمان تنظيم أداء الفريضة وضمان سلامة الحجيج.

السماح بتسيير حملات الحج في الكويت

أعلنت وزير وزارة الحج والعمرة بدولة الكويت عن السماح بتسيير 50 رحلة حج يتم تنظيمها من دولة الكويت إلى المملكة لحين انتهاء الحملات، وقد تم ضغط أعداد المسافرين لتكون فقط 50 رحلة حج، وتقوم لجنة الأوقاف بالسفر إلى المملكة لمعاينة المساكن التي يسكن فيها الحجاج، ويتم حسم موعد الحج وأسعار السفر أيضا بعد الاتفاق مع الجهات السعودية وتنظيم كافة الأمور.

موعد فتح باب التسجيل في حملات الحج 1443

أعلن السيد المزين عن الاستمرار في الاتفاق مع الجهات السعودية على تفصيلات السفر والأعداد وكافة الأمور المنظمة للإقامة في فترة أداء الفريضة، وتقوم لجنة الأوقاف بالسفر إلى المملكة في 28 الجاري لمعاينة مساكن الحجيج والتأكد من سلامتها وصلاحيتها، وتم الإعلان أن موعد تسجيل الحج عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك سيكون بعدها، عل أن يكون في غضون أسبوع لا أكثر، ويكون على المسجلين اتباع كافة الشروط الأساسية للتسجيل والقبول في الحج والتي يكون من أهمها القدرة البدنية عليه والحصول على اللقاحات الثلاثة والجرعة المنشطة والحصول على شهادة بذلك.

رابط تسجيل حملات الحج (الأولوية – البدون)

يتم الدخول في البداية على رابط مكتب شؤون الحج للتعرف على الخطوات. يقوم المواطن الكويتي الذي تنطبق عليه كافة الشروط الالتزام بالفريضة الدخل على رابط تسجيل حج (بدون – أولوية). يتم تسجيل الاسم ورقم الهوية. يقوم باستكمال البيانات المطلوبة وتسجيل الطلب ثم الإرسال. يتم الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من مراجعة جميع الطلبات وتحديد المقبولين فيه. يكون على المقبولين التوجه للجهات المعنية واستكمال جميع الإجراءات المطلوبة.

توقع متوسط أسعار الحج هذا العام

قام اتحاد أصحاب حملات الحج بإصدار بيان رسمي فيه الأسعار الأولوية للحج هذا العام والذي يبدا من 1500 دينار إلى 1800 دينار، على أن يتم تحديد العر النهائي عند القبول.