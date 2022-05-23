تفعيل رابط فحص 100 دولار شهر 5 2022 “المنحة القطرية” عبر موقع الاستعلام المركزي

رابط فحص 100 دولار شهر 5 2022 يبحث الكثير من المنتفعين من المنحة القطرية عن الرابط الخاص بالاستعلام عن أسمائهم في دفعة مايو 2022، والتي سيتم توزيعها على مكاتب البريد الموجودة في محافظات قطاع غزة خلال الأيام القليلة القادمة، وسوف نقوم معكم من خلال المقال التالي بعرض خطوات الاستعلام عن المنحة القطرية فتابعونا.

رابط فحص 100 دولار شهر 5 2022

من المتوقع أن تقوم وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية بتفعيل الرابط الخاص بالاستعلام عن المنحة القطرية مايو 2022، وفي الوقت ذاته تعمل الأمم المتحدة على إرسال رسائل نصية للأشخاص المستفيدين من المنحة على الهواتف، وذلك لإعلامهم بميعاد صرف المنحة القطرية ومكان الصرف، وفي حالة تفعيل الرابط الخاص بالمنحة القطرية لشهر مايو يتم اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن المنحة كالتالي:

يتم الدخول غلى الموقع الخاص بالمنحة القطرية.

يتم إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمواطن المستعلم عن دفعته.

المنحة القطرية

وقد تداول بعض النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، أن المنحة القطرية لشهر مايو 2022 سوف يتم صرفها بمقدار أعلى مما كان يت صرفه خلال الشهور الماضية، وحسب ما ذكره النشطاء، فإن المنحة القطرية سوف تصرف بمقدار 330 شيكل بدلا من 310 شيكل، وذلك في ظل الارتفاع المستمر لسعر الدولار مقابل الشيكل، فقد بلغ سعر الدولار بالنسبة للشيكل 3.4، بينما يتم صرفه في الأسواق ب 3.38 شيكل.

جدير بالذكر أن قطر قد بدأت في صرف منحة ال 100 دولار بهدف مساعدة أهل غزة في التغلب على الظروف المعيشية السيئة التي يعيشونها، والذي نتج عن حصار القطاع لأكثر من 15 عام، وهو الأمر الذي أدى إلى إغلاق المصانع وتسريح آلاف العمال وبالتالي زيادة نسبة البطالة.

معايير صرف المنحة القطرية 2022

أوضحت وزارة الشئون الاجتماعية في بيان صحفي أصدرته منذ بضعة أيام، قامت فيه بالإعلان عن الشروط والمعايير التي يجب توافرها في الأسر المتعففة التي سيتم صرف المنحة لها كالتالي: