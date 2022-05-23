بالرقم الامتحاني PDF رابط استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 | نتيجة ثالث متوسط عبر http://moedu.gov.iq/

رابط استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 حيث تزداد مؤشرات البحث من قبل عددٍ كبير من الطلاب في جميع أنحاء العراق في هذا التوقيت للتعرف على نتيجة امتحانات الصف الثالث المتوسط الخارجي في العراق 2022 في جميع المحافظات، وذلك بالتزامن كان مع اقتراب موعد طرح النتيجة المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية بعدما تم إنهاء أعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب خلال الأيام الأخيرة، حيث أدى الطلاب الامتحانات في جميع المدارس المختلفة بجميع أنحاء المحافظات في ضوء تطبيق كافة الإجراءات التي أكدت عليها الوزارة، وسوف نسلط الضوء الآن على طرح رابط استخراج نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق بالرقم الامتحاني لجميع المحافظات.

الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط خارجي

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة طلاب الصف الثالث المتوسط الخارجي في العراق في جميع المحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعدما انتهت المحافظات من تصحيح امتحانات الطلاب من خلال مراكز ولجان التصحيح المختلفة، حيث تم رصد الدرجات ويتبقى فقد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم العراقي، حيث تمر النتائج في هذا التوقيت بالمرحلة الأخيرة لها قبل أن يتم طرحها من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن يتم طرحها عبر الموقع لسهولة الحصول عليها من قبل الطلاب وأولياء الأمور من خلال الرقم الامتحاني فقط.

رابط استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022

وقد تم تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية لكي يتم من خلالها الحصول على نتيجة طلاب الصف الثالث المتوسط الخارجي في جميع المحافظات، حيث يسهل الحصول على النتيجة إلكترونيا من حباب الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية من خلال اتباع الخطوات التالية.