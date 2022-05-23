تمويل سيارة بدون كفيل ولا تحويل راتب أقل هامش ربح للسعوديين والمقيمين

تمويل سيارة بدون كفيل ولا تحويل راتب لجميع الجنسيات السعوديين وغير السعوديين من الشركة الوطنية للتمويل من أفضل شركات التمويل في السعودية معتمدة من البنك المركزي السعودي، حيث توفر جميع أنواع السيارات الجديدة والمستعملة بتسهيلات عديدة في السداد، كما تتيح فرص اختيار واسعة بدون قيود لكي يتمكن العميل من اختيار المركبة التي تناسب إمكانياته، كما تتميز الشركة بالموافقة الفورية على القرض فضلاً عن والحصول على السيارة خلال 48 ساعة من تقديم الطلب، وذلك بتسهيلات في السداد حتى 5 سنوات مرنة في الأقساط، كل هذا بالإضافة إلى تمكين العميل الإطلاع على أسعار المنتجات التمويلية والاستفسار عن المنتجات التمويلية المتاحة عبر موقع الشركة الوطنية للتمويل المرفق أسفل او الاتصال على الرقم الموحد 8001244342.

برنامج مقود لإيجار السيارات الجديدة والمستعملة

هو برنامج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يتيح تأجير سيارة بدون كفيل ولا تحويل الراتب لجميع الجنسيات الموجودين في المملكة العربية السعودية، مع توفير تلك المركبات أياً كان سعرها ويتم هذا حسب الحد الائتماني للعميل، بالإضافة إلى تقديم باقة من الخدمات للعملاء بأسعار تنافسية، الشركة الوطنية توفر قرض سيارة بدون كفيل ولا تشترط تحويل الراتب على أن يستوفي العميل الشروط والمستندات المطلوبة، ومن أهم المزايا في طلب التمويل أن الشركة تتيح تمويل السيارات للنساء بدون كفيل ولا تحويل راتب أيضاً، وهذا ما تبحث عنه الكثير من النساء في السعودية للحصول على المركبة التي تريدها.

شروط تمويل سيارة بدون كفيل ولا تحويل راتب

اشترطت الشركة الوطنية للتمويل أن لا يقل عمر العميل عن 21 سنة.

ألا يقل الدخل الشهري عن 4.500 ريال سعودي.

خدمة العمل لا تقل عن ستة أشهر عند تقديم الطلب.

لابد أن يكون على رأس عمل في أي القطاعات حكومي أو خاص.

خطوات طلب تمويل سيارة من الشركة الوطنية

الدخول عبر الموقع الإلكتروني للشركة الوطنية للتمويل وتعبئة نموذج الطلب ورفع الوثائق المذكورة أسفل، سوف يتواصل النظام معك لتحديد موعد في الشركة لاستكمال الإجراءات، كما يمكنك الاستفسار عن أي شيء من خلال الرقم الموحد المذكور أعلى المقال.

المستندات المطلوبة